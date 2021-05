Championnat des îles Canaries: Adri Arnaus est à mi-chemin avec le trio écossais en lice | Actualités du golf

2:03



Retour sur le meilleur de l’action de la deuxième manche du championnat des îles Canaries au Golf Costa Adeje à Tenerife.

Adri Arnaus a produit une finition incroyable pour prendre la tête à mi-chemin du championnat des îles Canaries, avec trois joueurs écossais dans le peloton de poursuite.

L’Espagnol a réussi un birdie à six de ses sept derniers trous pour marquer un deuxième 64 consécutif au Golf Club Adeje et passer à 14 sous, un devant le champion de Gran Canaria Lopesan Open Garrick Higgo.

Le trio écossais Calum Hill, Richie Ramsay et Connor Syme sont tous deux à deux coups de retard sur 12 sous aux côtés du leader du jour au lendemain Francesco Laporta, tandis qu’Andrew « Beef » Johnston est entré dans le top 10 après avoir affiché un huit sous 63 et égalé le tour le plus bas. du jour.

Andrew Johnston est actuellement le n ° 280 mondial

Arnaus a posté des birdies consécutifs à partir du troisième, mais n’a pas réussi à monter et descendre du bunker du greenside pour sauver la normale à la sixième, seulement pour remonter le classement avec un barrage de birdie à neuf arrière.

Le n ° 132 mondial a roulé de 10 pieds au 12e pour le premier de quatre birdies consécutifs et s’est converti à une distance similaire au 17e, avant de réaliser un gain de deux putts au dernier par cinq pour assurer l’avance de 36 trous.

Masahiro Kawamura a suivi trois birdies consécutifs avec un superbe trou en un lors de la deuxième manche du championnat des îles Canaries

Higgo a suivi un 34 avant neuf en trouant un 30 pieds au dixième et en ramassant trois autres birdies le long de la dernière ligne droite, avec un aigle de 15 pieds sur son dernier trou le menant à 13 sous.

Hill a réussi quatre de ses cinq premiers trous sur son chemin vers un score de six moins de 65 ans, tandis que Ramsay a cardé six birdies sur une carte sans défaut et Syme a joué pour l’aigle à la normale cinq pour se diriger tous vers le troisième à égalité du week-end. .

Le leader du jour Laporta s’est remis de deux bogeys lors de ses cinq premiers trous pour inscrire un trois sous 68 et compléter le quatuor avec 12 sous, tandis que Johnston est rejoint à trois reprises par Richard Mansell, Aaron Cockerill et le vainqueur de l’Open de Tenerife la semaine dernière, Dean Burmester.

Quelque 23 joueurs sont à moins de cinq coups de la tête à la mi-course, tandis que Masahiro Kawamura est en toute sécurité après un trou d’un coup à la normale trois septième l’a aidé à un cinq sous 66.

Regardez le championnat des îles Canaries tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 11h30 sur Sky Sports Golf.