Championnat des Bermudes: Seamus Power et Ben Griffin à égalité en tête avant le tour final | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième journée du championnat des Bermudes au parcours de golf de Port Royal.

Faits saillants de la troisième journée du championnat des Bermudes au parcours de golf de Port Royal.

L’Irlandais Seamus Power a profité d’un autre six moins de 65 ans pour partager la tête avec Ben Griffin au championnat des Bermudes samedi.

Le natif de Waterford a frappé avec quelques oiselets tardifs pour une autre ronde de six sous pour se diriger vers le niveau de la ronde finale de dimanche avec l’Américain Ben Griffin à 18 sous.

L’Irlandais de 35 ans n’est pas étranger aux conditions venteuses ayant joué au tournoi ces dernières années.

Il a scellé sa place en haut du tableau à la fin du troisième tour, qui a commencé avec quatre birdies consécutifs.

D’autres birdies ont suivi les 11, 16 et 17, avec un double bogey sur le par-trois 13e le seul défaut de sa ronde.

“Je savais que je devais obtenir des oiselets avant 11 ans”, a déclaré Power. “Je ne sais pas à quel point tu es à l’aise quand tu arrives à 16 ans et que tu dois viser ta balle dans l’océan.”

Power a une victoire sur le PGA Tour, le championnat Barbasol au Kentucky l’année dernière. Il n’aimerait rien de plus qu’une victoire pour bien débuter le PGA Tour et assurer sa place au Masters.

Griffin a abandonné le jeu il y a quelques années avant de faire un retour

Griffin, qui travaillait auparavant comme agent de prêt hypothécaire, a obtenu sa carte complète sur le PGA Tour l’année dernière.

“Cela a été vraiment surréaliste l’année dernière et deux mois à être à l’aise sur le terrain de golf et à essayer de gagner”, a déclaré Griffin.

“Lorsque vous jouez à des événements de mini-tour et que vous essayez de vous classer parmi les 10 premiers juste pour atteindre le seuil de rentabilité, juste assez d’argent pour peut-être faire une qualification le lundi, ce n’est pas nécessairement le plus facile en termes.

“Maintenant que j’ai ce peu de liberté, je peux aller là-bas et essayer de gagner des tournois de golf.”

L’Australien Aaron Baddeley et Kevin Yu de Taipei sont à deux coups de moins à 16 ans, avec un autre Américain, Brian Gay, seul à la cinquième place à 15 ans après un troisième 66 consécutif.

Le leader du jour au lendemain, Ben Crane, a eu du mal au troisième tour, avec quatre birdies et six bogeys dans un doublé de 73 et il occupe maintenant le neuvième rang, à six coups du rythme.

Regardez le championnat Butterfield Bermuda tout au long de la semaine en direct sur Sports du ciel. La couverture en direct se poursuit dimanche à partir de 18h30 Sky Sport Golf.