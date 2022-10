Championnat des Bermudes: Austin Smotherman et Harrison Endycott se partagent la tête après le premier tour | Nouvelles du golf

L’Américain Austin Smotherman partage la tête du championnat des Bermudes après la première journée

L’Américain Austin Smotherman, qui a réussi neuf oiselets et une carte blanche dans des conditions calmes, et l’Australien Harrison Endycott, qui a joué ses cinq derniers trous en moins de cinq, se partagent la tête du championnat des Bermudes.

L’Indien Arjun Atwal s’est rendu aux Bermudes sans avoir concouru au cours des trois mois qui ont suivi la mort de son père et sans la garantie d’une heure de départ.

Il a quitté Port Royal jeudi avec un score de moins de 63 ans qui lui a laissé un coup de retard.

Atwal n’avait joué au golf d’aucune sorte depuis son retour d’Inde jusqu’à vendredi dernier, et le joueur de 49 ans n’était pas sûr de savoir comment il tiendrait plus de 18 trous.

L’Indien Arjun Atwal fait partie d’un groupe à un coup de tête, dans son premier golf depuis trois mois depuis la mort de son père

Dans l’état actuel des choses, il est dans le coup, avec des conditions de score si idéales que près de 75% des 132 joueurs en ont battu 70.

Personne n’a été plus surpris qu’Atwal, dont la seule victoire sur le PGA Tour était dans le championnat Wyndham en 2010 sur une exemption de sponsor.

Nicholas Lindheim s’est retiré avec une blessure au dos, avant qu’Atwal ne se dirige vers le premier tee et n’ouvre rapidement avec trois birdies consécutifs.

“Je n’ai pas beaucoup joué au golf. J’ai perdu mon père il y a environ trois mois en Inde, alors je suis allé là-bas”, a déclaré Atwal.

“Je n’ai tout simplement pas joué au golf et j’oublie de marcher. J’ai joué 18 trous à Isleworth vendredi dernier dans une voiturette de golf, et ce n’est pas la même chose qu’ici. Je suis donc vraiment ravi d’avoir traversé les 18 trous et je ‘ Je ne suis pas usé en tant que tel.

“Je le prends pour ce qu’il est maintenant. Je n’ai rien à prouver à personne. J’ai gagné ici. J’ai gagné sur le circuit européen, le circuit asiatique, et j’attends avec impatience le circuit 50 l’année prochaine après mars.”

Smotherman a terminé au 137e rang de la FedEx Cup l’année dernière en tant que recrue, mais a pu conserver toute sa carte lorsqu’il est entré dans le top 125 avec tous les joueurs qui ont fait défection vers LIV Golf.

Il se préparait à un vent violent, un peu comme il l’a vécu la semaine dernière à Dallas pour le membre-invité de Trinity Forest. Il n’a rien eu de tel dans le calme du matin quand il a eu un tour sans bogey pour son meilleur score sur le PGA Tour.

L’Australien Harrison Endycott est à égalité avec Smotherman pour la tête aux Bermudes

Endycott l’a rejoint le 62, même si ce n’était pas un début idéal. Il a ouvert avec deux bogeys. À la fin du tour, l’Australien avait sept oiselets et deux aigles pour expier cela.

“Je ne pense pas que nous allons faire trop de rondes ici sans vent”, a déclaré Endycott.

Les quatre joueurs qui rejoignent Atwal à 63 ans comprenaient Adam Schenk, dont la femme a déclaré qu’il avait raté son vol lundi parce qu’il avait laissé ses clubs à la maison.

Sean O’Hair et Thomas Petry font partie de ceux qui ont 64 ans. Le groupe de 65 ans comprenait l’Irlandais Seamus Power, qui, au 48e rang, est le joueur le mieux classé à Port Royal.

