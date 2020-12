HONG KONG: Les officiels de football d’Asie du Sud-Est ont déplacé pour la deuxième fois le championnat régional de la Fédération de football de l’Asean (AFF), repoussant la compétition à la fin de 2021 en raison de la coronavirus pandémie.

Le tournoi, mettant en vedette des équipes nationales de toute la région de l’Asie du Sud-Est, devait initialement avoir lieu en novembre 2020, mais serait déplacé en avril et mai de l’année prochaine.

Cependant, il continue COVID-19[feminine La pandémie a forcé un autre changement de calendrier, l’organisme régional faisant désormais commencer la compétition le 5 décembre avec le match retour de la finale qui se tiendra le 1er janvier 2022.

« Comme toujours, notre première priorité est la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’événement », a déclaré lundi le président de l’AFF, Khiev Sameth.

«En tant que tel, nous avons surveillé COVID-19[feminine développements, à la fois au sein de l’ASEAN et dans le monde, sur une base continue.

«Bien qu’il y ait eu des résultats encourageants dans le développement de vaccins, nous sommes conscients que le processus d’approbation des vaccins, ainsi que les aspects pratiques de la distribution et de la mise en œuvre des programmes de vaccination dans le monde, y compris l’Asean, prendront du temps.

«Compte tenu de la complexité de l’organisation de l’événement (championnat AFF) et des nombreuses personnes et organisations concernées, l’AFF croit en une approche pragmatique et en prenant une décision éclairée à un stade précoce, permettant ainsi aux parties prenantes événement ont suffisamment d’annulation pour réorganiser leurs opérations – et pour que la planification de fin d’année puisse se concentrer sur la Coupe AFF Suzuki comme une excellente opportunité pour le football dans la région, comme elle l’a toujours été. «

L’AFF a déjà reporté le lancement de sa nouvelle compétition de clubs, l’Asean Club Championship, à 2022 en raison d’un calendrier serré en raison des nombreuses compétitions nationales et internationales qui ont été déplacées de 2020.

Le Vietnam est le détenteur du championnat AFF qui a battu la Malaisie plus de deux manches lors de la finale de décembre 2018 pour remporter le trophée pour la deuxième fois en 20 ans d’histoire de la compétition.