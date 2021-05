Championnat de la PGA: l’île de Kiawah sera de 7 876 verges et le plus long parcours de golf de l’histoire majeure | Actualités du golf

Justin Rose fait partie des joueurs en action au championnat PGA

La distance sera à nouveau un sujet de discussion cette semaine au championnat PGA, où les joueurs sur le terrain devront s’attaquer au plus long parcours de golf de l’histoire du championnat majeur.

Le parcours Ocean conçu par Pete et Alice Dye à Kiawah Island mesurera 7876 verges pour le deuxième majeur masculin de l’année, soit 200 verges de plus que lorsque le site de Caroline du Sud a tenu pour la dernière fois le championnat PGA en 2012.

Le parcours de la normale 72 de cette semaine est d’environ 135 mètres de plus que le record précédent, détenu par Erin Hills lors de l’US Open 2017, avec six des trous – dont deux par-quatre – mesurant plus de 500 mètres et trois des quatre par-trois. étant plus de 200 mètres.

1:01 La saison majeure masculine se poursuit ce mois-ci avec le championnat PGA, en direct sur Sky Sports. Qui gagnera sur un parcours qui a déjà offert de bons moments de golf? La saison majeure masculine se poursuit ce mois-ci avec le championnat PGA, en direct sur Sky Sports. Qui gagnera sur un parcours qui a déjà offert de bons moments de golf?

Les instances dirigeantes du golf ont souvent allongé les parcours de golf alors que les joueurs continuent d’augmenter leurs distances de frappe moyennes, bien que Mark Roe de Sky Sports pense que cela constitue un élément de risque associé à l’ajout de la distance d’un parcours.

« La PGA of America devra faire très attention à la façon dont elle l’a mise en place, car à ce genre de longueur et à côté de l’océan Atlantique, si le vent se lève, cela pourrait être absolument injouable », a déclaré Roe. Podcast Sky Sports Golf.

ÉCOUTER: le podcast du championnat de la PGA Le finaliste de 2012, David Lynn et Mark Roe, rejoignent Josh Antmann dans la perspective de la deuxième majeure masculine de l’année.

« Pete Dye a conçu le parcours de golf, mais sa femme, Alice, a beaucoup à voir avec la suggestion de soulever à la fois les fairways et les greens pour que vous puissiez toujours voir l’océan. C’est pourquoi vous avez les greens en hauteur et, quand le vent souffle, vous pouvez monter d’un côté et vous retrouver ensuite de l’autre.

« Nous avons eu l’histoire de Bryson DeChambeau où il s’est accumulé pour frapper la balle au kilomètre, mais maintenant beaucoup de jeunes joueurs vont regarder cela et se demander si nous allons dans un âge encore plus grand que nous ne l’étions auparavant. .

Bryson DeChambeau fait partie des favoris pour remporter le championnat de la PGA 2021

« Ils vont devoir faire attention car si la marée tourne ou si le vent se lève, alors ce sera très difficile. Je n’ai jamais été un grand fan des terrains de golf qui s’étendent en longueur. C’est 7876 mètres, donc environ 200 mètres de plus qu’en 2012. On pourrait penser, en regardant le métrage maintenant, qu’il doit favoriser un énorme frappeur. «

Comment l’île de Kiawah se compare-t-elle à certains des parcours records précédents? Nous examinons de plus près certaines des plus longues mises en page de l’histoire majeure …

7741 mètres – Erin Hills Golf Course, Erin, Wisconsin – US Open 2017

Le monstre qui est Erin Hills a remporté le record du parcours le plus long de l’histoire du championnat majeur pour l’US Open 2017 qui a été remporté par Brooks Koepka.

La victoire de Brooks Koepka était son premier de quatre titres majeurs

Présenté comme un par 72 de 7741 verges – c’était le premier par 72 d’un US Open depuis 1992 – le tracé a été étendu à 7845 verges pour le premier tour avant d’être progressivement réduit à 7839, 7818 puis 7721 pour le tour final. .

Les quatre par-cinq ont tous dépassé 600 verges à 11 des 16 fois où ils ont été joués et étaient juste en dessous de cette distance lors des cinq autres occasions, la 18e étant portée à 681 verges pour la ronde finale.

Aperçu du championnat de la PGA Vivre de

Le score s’est toutefois avéré faible, Koepka l’emportant avec un score de 16 sous, tandis que Justin Thomas a établi le record de l’US Open pour le score le plus bas par rapport à la normale avec un neuf-sous 63 au troisième tour.

Malgré sa distance, les statistiques ont montré que le 18e était le trou le plus facile de la semaine avec une moyenne de 4,843, avec le par-quatre tiers le trou le plus difficile et le court par-trois neuvième le sixième trou le plus difficile.

7695 verges – Chambers Bay, University Place, Washington, US Open 2015

Erin Hills a pris le record de Chambers Bay, qui avait organisé l’US Open deux ans plus tôt. Chambers Bay n’a ouvert qu’en juin 2007 et sa conception a été critiquée comme étant injuste, tandis que les greens cahoteux ont également suscité des plaintes.

Le parcours, qui n’était encore qu’un par-70, a été aménagé différemment pour chaque tour et joué à sa plus longue distance de 7695 verges pour le deuxième tour le vendredi, avec le premier trou prolongé à un par-cinq de 593 verges de 501 verges la veille et le 18e ont été réduits à une normale de 514 verges contre 617 verges le jeudi – la seule fois que ces deux trous ont été joués de cette façon.

Chambers Bay a suscité de nombreuses critiques de la part des joueurs lors de l’US Open 2015

Dustin Johnson et Henrik Stenson ont donné le ton tôt avec cinq moins de 65 ans au premier tour et il y avait encore deux 66 au deuxième jour lorsque le parcours a joué à son plus long avec la moyenne la plus élevée de la semaine – 73,48. La moyenne a légèrement diminué à 73,13 mais les conditions étaient difficiles pour le troisième tour avec seulement six joueurs sous la normale et le peloton était serré avant le tour final.

Après une finale dramatique, c’est Jordan Spieth qui est sorti vainqueur d’un coup de Johnson, qui a réussi trois putts le dernier de 12 pieds, et Louis Oosthuizen, qui a terminé avec des manches de 66, 66 et 67 après l’ouverture avec un 77.

7676 yards – Kiawah Island (Ocean Course), Kiawah Island, Caroline du Sud – Championnat PGA 2012

Kiawah Island récupère cette année le record qu’elle détenait de 2012 à 2015 après un métrage de 7676 verges pour le championnat PGA 2012.

Film Officiel PGA Champs 2012 Vivre de

Les neuf premiers sur le par-72 Ocean Course mesuraient 3 740 verges et les 9 arrières 3 936 verges il y a neuf ans, les septième (579), 11e (593) et 16e (581) poussant tous 600 verges.

Les conditions étaient bonnes pour le premier tour avec les six moins de 66 de Carl Pettersen en tête du peloton lors d’une journée de score bas, mais des vents forts ont rendu les choses beaucoup plus difficiles pour le deuxième tour lorsque seul Vijay Singh (69) a battu 70.

Un orage a forcé le jeu à être suspendu samedi, mais un homme n’a clairement pas été gêné par les conditions du week-end et c’était Rory McIlroy alors qu’il se précipitait vers sa deuxième victoire majeure avec une marge de huit coups.

Rory McIlroy est deux fois vainqueur du trophée Wanamaker, célébrant sa victoire en 2012 et 2014

7674 verges – Hazeltine National, Chaska, Minnesota – Championnat PGA 2009

Le Hazeltine National Golf Club mesurait 7 360 verges pour le championnat PGA 2002, mais il avait été allongé de 314 verges pour l’édition 2009.

Tiger Woods a ouvert la voie pour les deux premiers tours avec des scores de 67 et 70, ce qui lui a permis de dégager quatre points à la mi-course. Des vents forts et des greens inégaux signifiaient que les conditions étaient difficiles pour le deuxième tour, avec une coupe à quatre heures.

L’avance de Woods a été réduite de moitié au troisième tour alors que le champion en titre Padraig Harrington et le sud-coréen YE Yang se rapprochaient, mais l’Américain était toujours un grand favori à l’approche du tour final.

YE Yang est devenu le premier grand champion masculin d’Asie

Cependant, Woods n’a pas réussi à remporter un majeur pour la première fois de sa carrière après avoir mené après 54 trous alors qu’il luttait pour un 75 dimanche alors que Yang facilitait une victoire de trois coups.

7603 yards – Torrey Pines GC (South Course), La Jolla, Californie – US Open 2008

La longueur du parcours sud à Torrey Pines, qui devrait également organiser l’US Open de cette année le mois prochain, rend la victoire de Woods encore plus remarquable. Deux des par-cinq mesuraient plus de 600 verges, le neuvième à 612 verges et le 13e à 614 verges.

Woods est entré dans le tournoi sans entraînement après avoir joué depuis qu’il a subi une opération au genou après The Masters en avril. Il boitait et grimaçait sur le long parcours mais réussit tout de même à forcer un play-off avec son compatriote américain Rocco Mediate.

La victoire de Tiger Woods est le plus récent de ses trois titres à l’US Open

Ce play-off a eu lieu sur 18 trous supplémentaires le lundi alors que Woods a clopiné sur 7603 verges supplémentaires, mais les deux joueurs ont cardé 71s, ce qui a entraîné un autre trou de mort subite avec Woods triomphant finalement grâce à un par.

Deux jours plus tard, Woods a été diagnostiqué avec une double fracture de stress au tibia gauche et a également subi une intervention chirurgicale sur une blessure au ligament croisé antérieur, prenant le reste de l’année.

Regardez le championnat de la PGA tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports Golf! La couverture en direct commence avec le tour d’ouverture le jeudi 20 mai à partir de 13 heures sur Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event.