Championnat de la PGA: Brooks Koepka n’est qu’une seule fois en tête, mais doit s’améliorer lors du dernier jour Actualités du golf

Brooks Koepka explique ce qu’il doit faire mieux sur les verts s’il veut renverser un déficit d’un coup dans la ronde finale et a enregistré une troisième victoire au championnat de la PGA en quatre ans.

Brooks Koepka était enthousiasmé par ses chances de prétendre à une troisième victoire au championnat de la PGA malgré la description de sa performance de putting au troisième tour comme « la pire de ma carrière ».

Koepka a eu du mal à maîtriser le rythme des greens à Kiawah Island et a estimé que ses deux moins de 70 étaient une mauvaise récompense pour sa frappe de balle du tee au green, bien qu’il ait réussi à faire cinq birdies contre trois bogeys pour terminer un tir. à la dérive de Phil Mickelson.

Le champion de 2018 et 2019, toujours gêné par le problème du genou qui a nécessité une intervention chirurgicale quelques semaines avant le Masters, a fait un pas important avec des birdies à 10 et 12 avant que Mickelson, qui avait cinq tirs d’avance après un 32 aller, a bogeyé le 12 et puis a tiré sa voiture dans l’eau à la suivante, en courant un double bogey six.

Brooks Koepka travaille sur le septième tee lors du troisième tour du tournoi de golf du championnat PGA sur l’Ocean Course, le samedi 22 mai 2021, à Kiawah Island, SC (AP Photo / Chris Carlson)

Un birdie au long 16e après une superbe seconde de 284 verges à 20 pieds a permis à Koepka de prendre la tête, mais il est allé longtemps avec son approche du dernier et a eu besoin de trois pour descendre, lui laissant un derrière avant la finale de dimanche. rond.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la solution pour son putting, sa réponse a été brusque et claire. «Frappez plus fort», dit-il. «C’était la pire performance de putting que je pense que j’ai jamais eue dans ma carrière. Ça ne peut pas être bien pire. Je pensais que 70 était à peu près le plus haut que j’aurais pu tirer aujourd’hui.

«J’ai laissé beaucoup de choses là-bas, mais j’ai une chance de gagner, donc c’est tout ce que je voulais faire aujourd’hui, c’est ne pas donner de coups et être là demain avec une chance, et j’ai ça. juste là où je veux être, et nous verrons comment se déroulera demain. Juste pour être à moins de trois de l’avance dans les neuf derniers, vous avez une chance. «

Le tour de Koepka était juste suffisant pour assurer une place dans le match final de dimanche aux côtés de Mickelson, et il pense que le fait de pouvoir voir de première main comment le vétéran gaucher joue augmentera ses chances de décrocher un cinquième titre majeur.

« Je suis dans le groupe final, c’est ce que tu veux », a-t-il ajouté. « Au moins, je peux voir ce que fait Phil et ensuite je n’ai pas besoin de faire demi-tour et de voir ce qu’il fait. J’attends avec impatience, j’ai une chance, et tout le monde sera devant moi alors je sais ce qu’il fait. Je dois faire.

« J’aurai une bonne idée sur le classement de ce qui se passe et j’ai juste besoin de faire un meilleur putt. Simple. Si je frappe quelque chose comme je l’ai fait les trois derniers jours, j’aurai une chance. »