« Championnat de la MORT »: Neymar est invité à diriger le boycott de la Copa America alors que les critiques s’expriment sur l’hébergement d’une pièce maîtresse par le Brésil, touché par Covid

La décision choquante d’attribuer le tournoi au plus grand pays d’Amérique du Sud est intervenue lundi et a rencontré une opposition généralisée là-bas.

Dépouillant la Colombie et l’Argentine de leurs fonctions de co-organisateur en raison des troubles sociaux et de Covid respectivement, les autorités du football CONMEBOL ont déplacé leur compétition internationale phare au Brésil malgré le fait qu’il souffre de ces deux problèmes simultanément.

Perdant plus de 465 000 de leurs compatriotes à cause de la maladie, des nombres similaires sont descendus dans les rues des plus grandes métropoles du pays le week-end dernier pour protester contre la mauvaise gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro.

RUPTURE: La Copa America a été déplacée de l'Argentine au Brésil 13 jours avant qu'elle ne doive recommencer à cause des problèmes de COVID-19

Alors que les gouverneurs de certains États se sont retirés de leur capitale en tant que villes hôtes, il semble que la Copa America se déroulera au Brésil pour la deuxième édition consécutive.

En 2019, la Seleçao a battu le Pérou 3-1 en finale sur l’emblématique Maracana de Rio de Janeiro.

Et tandis que Neymar a raté l’occasion de remporter la première grande médaille d’argent du pays en 12 ans à cause d’une blessure, il devrait figurer cette fois mais a été mis en garde contre une participation par un sénateur.

Renan Calheiros a qualifié la Copa de « Championnat de la mort » mardi, et a déclaré « Neymar, ne prends pas le terrain dans cette Copa America, alors que tes amis, tes proches, tes connaissances continuent de mourir et que le vaccin n’atteint pas notre pays » à Radio Eldorado.

« Ce n’est pas le championnat dans lequel nous devons concourir. Nous devons concourir dans le championnat de vaccination. C’est dans ce championnat que vous devez marquer des buts, afin que notre score soit modifié. »

Neymar part pour Porto Alegre pour le match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Equateur.

« Sur ce point [vaccination], nous sommes dans le dernier [few] des endroits. Dans le ‘championnat de la mort’, nous sommes à la deuxième place, avec le deuxième plus grand nombre de morts au monde. »

« L’équipe nationale du Brésil ne peut pas être d’accord avec cela. Les soins intensifs et les cimetières sont pleins. Dans quelles conditions allons-nous célébrer un but pour le Brésil ? » Il a demandé.

Le syndicat mondial des joueurs FIFPro est également intervenu en disant qu’il avait « graves inquiétudes » concernant le déménagement de la Copa America 2020 sans suffisamment de temps pour se préparer, et offre son soutien à tous les joueurs qui refusent de concourir après l’avoir jugé dangereux.

« Le dernier plan visant à organiser – dans un délai extrêmement court – la participation de centaines de footballeurs dans un tournoi d’une telle complexité laisse une incertitude ouverte pour chacun d’entre eux et leurs familles », a-t-il ajouté. il a dit dans un communiqué.

« Comme pour les précédentes compétitions d’équipes nationales pendant la période d’urgence de Covid-19, les joueurs doivent pouvoir donner la priorité à leur santé et à celle de leur famille sans risque de sanctions. »

La déclaration de CONMEBOL demande à la CONMEBOL de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé des joueurs. Ils ont également déclaré qu'ils soutiendraient tout joueur qui déciderait de se retirer de la Copa America en raison de problèmes de santé.

Le sélectionneur péruvien Ricardo Gareca, qui, comme mentionné, était du côté des perdants ce dimanche après-midi au Maracana il y a deux ans, a suggéré que le Brésil pourrait avoir un avantage injuste en accueillant deux fois au trot.

« Je ne pense pas qu’il soit juste que la Copa America ait lieu au Brésil », a déclaré l’Argentin lors d’une conférence de presse d’avant-match pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde reportés.

« L’ensemble de l’Amérique du Sud est en difficulté. Aucun pays ne fait mieux qu’un autre. Tous les pays en sont gravement touchés. »

Ricardo Gareca, manager de l'équipe nationale du Pérou : « Je ne pense pas qu'il soit juste que la Copa America se déroule au Brésil. Toute l'Amérique du Sud est en difficulté. Aucun pays ne fait mieux qu'un autre. Tous les pays sont gravement touché par celui-ci. »

Sergio Aguero, qui vient d’arriver à la maison après avoir signé pour Barcelone, a déclaré lors d’une conférence de presse similaire que « jeil est clair que nous ne sommes pas [doing] bien ici [in Argentina], c’était donc une décision très correcte de la Conmebol.

« Si c’est compliqué [in Brazil too], tu ne peux pas jouer [there either]. D’après ce que j’ai entendu, ils ont aussi fermé les frontières [by land].

« Il est très difficile de donner un avis », a déclaré l’attaquant lorsqu’il a été interrogé à nouveau sur la question.

« Nous, les joueurs, voulons jouer, c’est clair. Il s’avère que vous devez trouver une place, [in order] jouer. Il n’y a pas de temps [to find somewhere else]. Nous avons déjà perdu l’année dernière.

« Il y avait un an pour voir où cela pouvait être et ce qui pouvait arriver, mais cela change tous les mois », il a fini.

Kun Aguero : « Si vous jouez #CopaAmerica au Brésil c'est compliqué, alors on ne peut pas y jouer. Nous voulons jouer, mais nous devons trouver un endroit approprié pour organiser le tournoi.

Alors que l’entraîneur Tite, et peut-être Neymar mais certainement l’un des joueurs du Brésil, ne devraient affronter la presse que plus tard dans la journée, les pensées du camp des quintuples vainqueurs de la Coupe du monde sont encore inconnues.

De retour dans le domaine politique, cependant, Matias Walker, qui représente le cinquième district du Chili, a déclaré que son pays, qui a refusé à Lionel Messi son premier trophée international majeur en 2015 et 2016, ne devrait pas du tout envoyer d’équipe.

« La Fédération chilienne de football, l’ANFP, doit évaluer sérieusement s’il faut ou non exposer les équipes nationales, les officiels, les travailleurs et les directeurs eux-mêmes à se rendre à un long tournoi dans un pays comme le Brésil, qui est actuellement l’épicentre de infections et décès sur le continent », dit Walker.

Conmebol accueillant la Copa America au Brésil vous montre à quel point ils sont désespérés pour l'argent. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les détails du covid dans le pays, nous le savons tous. Mais aussi ce sera la 4ème édition du tournoi au cours des 6 dernières années. Quelle blague vous êtes

« Et qui a été un exemple d’irresponsabilité du gouvernement à travers le gouvernement Bolsonaro, où de nouvelles variantes apparaissent chaque semaine. »

« Depuis le début de la pandémie, je dis: je regrette les morts, mais nous devons vivre », a fait remarquer Bolsonaro, défendant la décision de recevoir le tournoi.

« C’est une affaire réglée. »