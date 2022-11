Championnat d’Australie PGA: Cameron Smith prend les devants par trois coups pour le tour final au Royal Queensland | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième manche du championnat australien PGA à Brisbane.

Cameron Smith a cardé un deux sous 69 pour prendre une avance de trois coups dans le dernier tour du championnat australien PGA.

Le favori local s’est rapproché de son troisième titre lors de l’événement de 2 millions de dollars australiens (1,11 million de livres sterling).

Smith, qui a remporté l’Open plus tôt cette année, a pris un bon départ avec quatre de ses six birdies dans les six premiers trous.

Le n ° 3 mondial a eu du mal sur le neuf de retour dans des conditions venteuses, mais a tenu bon pour prendre les devants dimanche au Royal Queensland Golf Club de Brisbane.

“C’était un peu frustrant sur ce neuf arrière, mais dans ces conditions, j’aurais pris deux sous”, a-t-il déclaré.

“J’aimerais être six ou sept devant, pour être honnête, mais c’est un bon endroit où être.

“Je ne peux pas me plaindre. Tout va vraiment bien, donc je me sens vraiment confiant et j’ai vraiment hâte d’être demain.”

Le joueur de 29 ans participera également à l’Open d’Australie à Melbourne la semaine prochaine.

“Ma grande chose ici était d’avoir une très grosse fissure à l’Open d’Australie. Je n’en ai pas encore gagné et je pense que ce serait une très bonne fin pour une très bonne année”, a déclaré Smith.

Smith a commencé la journée un coup derrière le leader du jour au lendemain Jason Scrivener, mais l’Australien de 33 ans a eu une journée à oublier.

Scrivener n’a pas réussi à se remettre d’un mauvais départ, après avoir cardé trois bogeys sur les neuf premiers.

Il a enchaîné avec deux autres bogeys les 14 et 16, mais a bien terminé la journée avec deux birdies dans les deux derniers trous.

Le Chinois Liu Yanwei a tiré un 70 pour se hisser au deuxième rang avec le Japonais Masahiro Kawamura, à trois coups de la tête.

Le double vainqueur australien Adam Scott a eu du mal à un trois sur 74 pour s’asseoir à égalité au 39e. Le golfeur anglais John Parry a réalisé son meilleur tour du week-end, en tirant un 69 pour terminer la journée dans le top 20.

