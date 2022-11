Championnat d’Australie PGA: Cameron Smith comble l’écart avec le leader Jason Scrivener après deux tours au Royal Queensland | Nouvelles du golf

Cameron Smith a terminé la deuxième journée un coup derrière le leader du tournoi Jason Scrivener (Photo : John Adams/Icon Sportswire)

Cameron Smith a réduit l’écart sur Jason Scrivener en tête du classement lors de la deuxième journée du championnat australien PGA au Royal Queensland.

Smith a réussi un birdie sur son dernier trou vendredi pour passer à un coup de la tête après deux tours du tournoi.

Le double vainqueur de la PGA australienne et numéro 3 mondial a tiré un score de moins de 65 ans malgré un putt de trois sur le 17e trou par trois.

Smith est l’un des joueurs participant aux événements de golf LIV financés par l’Arabie saoudite (AP Photo/Lynne Sladky)

Cela signifiait que son compatriote australien Jason Scrivener est resté en tête à 10 sous 132 après ses 67 vendredi.

“Certains copains avec qui j’allais à l’école… me criaient dessus et je discutais un peu tout seul”, a déclaré Smith, né à Brisbane, à propos de son putt à trois.

“Je savais que ce putt (le 18) me ferait entrer dans le groupe final, donc c’était un bon coup. J’adore être dans le groupe final.”

Le partenaire de jeu de Smith, Adam Scott, a réalisé son seul birdie de la journée le 17 pour terminer avec un 72 et était à quatre sous, six derrière Scrivener.

Le birdie de Scott le 17 est venu au “trou de fête” du tournoi, qui comprenait un café en plein air et de la musique de pompage d’un DJ. La célébration de Scott après son putt de birdie de 45 pieds a rivalisé avec des efforts similaires lorsqu’il a remporté le Masters 2013 à Augusta en séries éliminatoires.

“Cela résume le golf, je pense. Je n’ai rien reniflé de la journée, rien n’était bon et je trouve mon élément devant une bande de Queenslanders ivres”, a déclaré Scott en souriant. “C’est très amusant. . . ils étaient tous en train de pomper du poing et de lancer des choses autour de leur tête, alors j’ai pensé que je les divertirais un peu plus.”

Adam Scott a fait un birdie ce jour-là

Le troisième membre du groupe, Ryan Fox de Nouvelle-Zélande, qui a remporté deux victoires et quatre deuxièmes sur la tournée européenne cette saison, a tiré 74 et a raté le cut de deux coups.

Cameron John (65) et Masahiro Kawamura (66) étaient à égalité au troisième rang, deux coups derrière Scrivener.

La dernière victoire de Scrivener en tournoi a été l’Open de Nouvelle-Galles du Sud en 2017.

“Les deux jours ont été assez différents”, a déclaré Scrivener. “Hier, c’était sans stress et j’ai très bien frappé le tee de la balle jusqu’au green. Aujourd’hui, c’était un peu plus difficile, mais je me suis bien tiré avec quelques choses et j’ai bien brouillé, donc dans l’ensemble, je suis plutôt content.”

Scrivener est un membre de la tournée européenne, né en Afrique du Sud et élevé à Perth, en Australie occidentale. La PGA australienne est co-sanctionnée par la tournée européenne.

Championnat d’Australie PGA en direct Vivre de

Des maux de dos ont forcé Lucas Herbert à se retirer au milieu de son deuxième tour. Vainqueur de la PGA et des tournées européennes, Herbert avait espéré utiliser la PGA australienne pour améliorer son classement de cinq places afin d’entrer dans le top 50 et de s’assurer une place au Masters de l’année prochaine.

Mais après avoir pris des comprimés anti-inflammatoires et s’être battu à travers 10 trous vendredi, Herbert a décidé d’arrêter. Il a tiré un sur 72 jeudi.

Il a déclaré que la forte recommandation de son physiothérapeute était de se retirer étant donné la menace d’une blessure grave à long terme s’il continuait.

“Je me suis pincé le dos ce matin sur le champ de tir, j’ai perdu beaucoup de puissance dans mon élan”, a déclaré Herbert. “J’ai essayé tout ce que je pouvais pour commencer, je voulais vraiment continuer à jouer et essayer de finir et de faire la coupe et de progresser le week-end.”

Smith fait partie des six joueurs qui ont participé à des événements de golf LIV financés par l’Arabie saoudite cette année. Un autre joueur est Marc Leishman, qui a tiré 72 vendredi et est à un sous, neuf de la tête.