Championnat d’Australie PGA: Cameron Smith a le courage de remporter le troisième titre au Royal Queensland | Nouvelles du golf

Cameron Smith soulève le trophée du championnat australien PGA

Cameron Smith a résisté à Jason Scrivener et Ryo Hisatsune pour remporter son troisième titre PGA australien alors qu’il triomphait par trois tirs au Royal Queensland à Brisbane.

Smith a dû faire preuve de patience lors du tour final, après que les conditions météorologiques aient affecté l’événement de 2 millions de dollars australiens (1,11 million de livres sterling).

L’Australien a mené tout le week-end et son total de 270 de 14 sous la normale a été suffisant pour assurer la victoire après avoir réussi un 68 de trois sous la normale au tour final.

Le seul birdie de Smith sur les neuf premiers est survenu au deuxième mais il a redonné ce gain avec un bogey au 11e avant de remporter la victoire grâce à des birdies aux 12e, 13e et 16e.

Le champion de l’Open, qui est de retour en Australie après une absence de trois ans en raison de la pandémie de Covid, avait déjà remporté des titres consécutifs lors de l’événement en 2017 et 2018.

“C’est génial. Je ne pensais vraiment pas l’avoir en moi au début de la semaine”, a déclaré Smith.

“J’étais un peu nerveux et le jeu s’est amélioré au fil de la semaine, à l’exception des neuf premiers aujourd’hui.”

Interrogé sur les deux retards de jeu imposés par la météo, Smith a ajouté: “Vous êtes un peu dans le mojo et qu’il soit arrêté non pas une mais deux fois était un peu frustrant, mais j’ai juste tenu bon et joué vraiment solide ces huit derniers trous. .”

Le Japonais Hisatsune (65) et l’Australien Scrivener (67) étaient sur la queue de Smith à mi-chemin de la ronde finale mais n’ont pas pu maintenir leur élan et se sont évanouis pour terminer deuxième avec 11 sous.

L’Anglais John Parry (65) et l’Australien Min Woo Lee (69) ont terminé à égalité au quatrième rang avec neuf sous, tandis que le double vainqueur Adam Scott a inscrit un trois sous 69 pour terminer à égalité au 28e rang.

Smith sera ensuite en action à l’Open d’Australie, l’événement le plus prestigieux du circuit régional, qui revient à Melbourne la semaine prochaine en tant que tournoi masculin et féminin intégré après avoir été annulé deux fois pendant la pandémie.

