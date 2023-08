Championnat BMW : Rory McIlroy et Scottie Scheffler font l’éloge de Viktor Hovland après une victoire « incroyable » | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la dernière manche du championnat BMW de l’Olympia Fields Country Club dans l’Illinois.

Viktor Hovland pense qu’il a produit le tour de sa carrière jusqu’à présent pour arracher une victoire spectaculaire sur le n ° 1 mondial Scottie Scheffler et son coéquipier de la Ryder Cup Matt Fitzpatrick au championnat BMW.

Hovland a renversé un déficit de trois coups lors d’une dernière journée remarquable à l’Olympic Fields Country Club, où il a réussi un birdie sur sept de ses neuf derniers trous pour établir un nouveau record du parcours avec un incroyable neuf moins de 61 ans.

L’arrivée rapide a vu la star norvégienne terminer avec deux coups d’avance sur Scheffler et Fitzpatrick, son cinquième titre sur le PGA Tour le voyant également passer à la deuxième place du classement de la FedExCup avant le championnat du Tour de fin de saison.

Interrogé sur le classement de cette manche dans sa carrière, Hovland a répondu Sports du ciel: « Ce doit être le numéro un. Je me souviens d’avoir joué une partie de golf assez spéciale ma première année sur [the PGA] Tour, j’ai tiré sept sous à Torrey Pines quand il grêle, qu’il vente et qu’il pleut et c’est probablement le meilleur que j’ai jamais frappé tout au long d’un tour.

« Mais pour tirer 61 et tirer 28 sur le neuf arrière sur ce terrain de golf et dans les circonstances, je n’ai rien qui bat ça. »

Hovland, qui a mélangé 10 birdies avec un seul bogey, a ajouté: « Je pensais que si je publiais un score comme je l’ai fait hier (65), je pourrais au moins avoir une chance, mais c’est difficile quand tu as autant de gars devant toi qui sont vraiment bons. Attraper la chaleur sur le neuf de retour était ce que je devais faire. «

Le joueur de 25 ans jouait aux côtés de son coéquipier de la Ryder Cup et champion en titre de la FedExCup, Rory McIlroy, qui a terminé la semaine cinq coups en quatrième place après un 4-moins de 66 dimanche.

Viktor Hovland a terminé la semaine sur 17 sous après un dimanche mémorable

« J’avais l’impression d’avoir joué très moyennement là-bas à côté de Viktor [Hovland] », a déclaré McIlroy. « Il a joué de manière incroyable. J’étais en train de marquer sa carte là-dedans et je me suis dit: « Oh, tu n’as fait qu’un quatre sur le neuf de retour, le reste trois », donc ça fait un joli petit 28 pour lui. C’était super à voir. Il a très bien joué. J’ai en quelque sorte réalisé vers 14, 15 ans qu’il se passait quelque chose d’assez spécial.

« Il [Hovland] a déjà remporté de belles victoires cette année. A eu une grande chance au championnat PGA. Je n’ai pas tout à fait réussi, mais oui, c’est un joueur de classe mondiale et j’ai hâte qu’il soit dans mon équipe pour la Ryder Cup dans quelques semaines. »

Viktor Hovland débutera le Tour Championship en deuxième et huit sous

Scheffler a détenu au moins une part de la tête pendant la majeure partie de la dernière journée avant de s’estomper sur les trous de clôture, le sextuple vainqueur du PGA Tour étant stupéfait par la façon dont Hovland a clôturé le tournoi.

« C’est une partie de golf assez incroyable de gagner ce tournoi comme ça », a déclaré Scheffler à propos du 61 de Hovland. « Je ne comprends toujours pas comment les scores étaient si bas cette semaine. Cet endroit me semble assez difficile, mais les gars sont juste 61 est un tour fantastique, surtout avec la pression de dimanche.

Scottie Scheffler a raté de peu un septième titre sur le PGA Tour

« Je suis juste un peu frustré. Je pense que ce serait la façon de le décrire. Je veux dire, Viktor est sorti et m’a vraiment battu aujourd’hui et a joué un tour fantastique. Je peux garder la tête haute – j’ai fait de mon mieux là aujourd’hui et s’est battu dur. Il a finalement manqué quelques tirs. »

Fitzpatrick a commencé la semaine en dehors du top 30 du classement de la FedExCup, mais a assuré sa place à East Lake en revendiquant une part de la deuxième place, l’ancien champion de l’US Open ne se plaignant pas d’avoir raté de peu la victoire.

« Je ne peux rien faire à propos de 61 », a déclaré Fitzpatrick. « Je viens de voir Viktor [Hovland], je l’ai traité de petit con ! Mais pour moi, je suis à nouveau très heureux d’avoir très bien joué le tour final face au numéro 1 mondial et de ne pas l’avoir perdu.

« Quelqu’un d’autre est venu par derrière et l’a gagné – je ne peux rien y faire. J’ai l’impression que mon jeu est définitivement en meilleure forme qu’il ne l’était et j’ai hâte d’arriver à la semaine prochaine et d’y travailler un peu plus. »

Et après?

Les positions de départ avant le championnat du circuit de fin de saison

La saison du PGA Tour atteint son apogée jeudi lors du Tour Championship, où seuls les 30 premiers du classement de la FedExCup peuvent figurer et les joueurs bénéficient d’un avantage basé sur les coups en fonction de leur position.

Scheffler commencera avec une avance de deux coups sur Hovland et McIlroy commencera avec sept sous à la troisième place, tandis que Jon Rahm commencera quatrième devant Lucas Glover.

