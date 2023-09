Championnat BMW PGA : Ryan Fox réussit un birdie au 18e rang devant Tyrrell Hatton et Aaron Rai à Wentworth | Actualités golfiques

Ryan Fox a produit une performance sensationnelle sur les neuf derniers pour remporter une victoire passionnante d’un seul coup dans le championnat BMW PGA à Wentworth.

​​​​​​Le premier récit avant le tour final était que nous pouvions assister au couronnement d’une nouvelle superstar en la personne de Ludvig Åberg, puis, suite à une charge dimanche de Rory McIlroy, il semblait que Tyrrell Hatton allait se rendre à pied jusqu’à la victoire.

Cependant, le Néo-Zélandais Fox, qui baissait les yeux après un triple bogey au troisième, est sorti du peloton et a réussi un birdie crucial au 18e pour arracher le titre après que Hatton ait réussi un birdie dans le même trou quelques instants plus tôt.

Championnat BMW PGA : classement final -18 : Ryan Fox (Nzl) 67 -17 : Aaron Rai (Ang) 68, Tyrrell Hatton (Ang) 66 -16 Jon Rahm (Esp) 68 -15 : Viktor Hovland (Ni) 67 -14 Tommy Fleetwood (Ang) 72

Le joueur de 36 ans a obtenu un score de cinq sous 67 pour terminer à 18 sous et assurer son quatrième succès sur le DP World Tour, terminant avec un seul coup d’avance sur Hatton et également sur son partenaire de jeu Aaron Rai, qui était à deux doigts de forcer. un play-off avec un aigle en finale.

Jon Rahm, qui s’est également rapproché d’un aigle lors de la finale, a terminé quatrième avec 16 sous avec une autre star européenne de la Ryder Cup, Viktor Hovland, cinquième avec 15 sous.

Comment Fox a remporté la victoire à Wentworth

Fox a commencé la troisième journée derrière Åberg, mais une course folle dans les arbres en bas à droite au troisième par quatre a apparemment mis fin à ses chances alors qu’il accumulait un triple bogey.

Deux approches solides aux sixième et huitième lui ont permis de réaliser des birdies alors qu’il commençait à remonter dans le classement et un superbe coup de départ à trois pieds l’a vu réaliser un birdie au 10e, qu’il a suivi avec des gains aux 11 et 12 avec plus de bon fer. jouer.

Un autre coup de départ bien placé au 14e l’a amené à un coup de l’avance de Hatton et il était soudainement devant après avoir réussi un birdie au 15e grâce à un brillant deuxième tir entre les arbres peu de temps après que Hatton ait commis un bogey sur le même trou.





Fox devient le premier Néo-Zélandais à remporter à la fois le championnat BMW PGA et un événement Rolex Series



Fox a laissé passer des chances de birdie aux 16e et 17e, ce qui signifie qu’il a pris une avance d’un coup jusqu’au 18e tee, mais cela a disparu lorsque Hatton a réussi un birdie alors qu’il se préparait à effectuer un lay-up.

Le Néo-Zélandais a cependant gardé son sang-froid et a frappé son troisième tir à six pieds d’où il a converti avec confiance son huitième birdie de la journée après que Rai ait appliqué une pression supplémentaire.

« Je ne pensais certainement pas que je vous parlerais après le troisième trou aujourd’hui », a déclaré Fox. Sports aériens après avoir scellé la victoire.

« Avoir un neuf de retour comme celui-là, surtout après la façon dont j’ai commencé la journée, c’est incroyable. J’ai très bien joué. Je n’ai quasiment pas manqué un seul tir à partir du troisième trou et j’ai vu quelques putts entrer et c’était plutôt cool. me sentir le dernier à savoir que j’en avais un à gagner et à y arriver.

Hatton a fait irruption sur le terrain avec cinq birdies au cours des sept premiers trous – ratant également une chance facile au quatrième – dont le choix l’a vu presque marquer un trou d’un coup alors qu’il frappait la goupille au cinquième avant de réussir un tir de bunker. au sixième.

Tyrrell Hatton s’est approché terriblement d’un as incroyable, pour ensuite être refusé par le tombé au cinquième trou.



Il a rebondi après un bogey au huitième avec des gains consécutifs aux 10e et 11e pour en sortir quatre du terrain et sur la bonne voie pour poursuivre sa victoire de 2020.

Cependant, il a réussi les trois trous suivants alors que ses rivaux, dont Fox, se rapprochaient, puis a accroché son coup de départ au 15e hors limites peu avant une pause de 88 minutes en raison de la pluie et de la menace d’éclair.

L’Anglais s’était cependant rapproché avec son quatrième tir et avait réussi un bogey à la reprise du jeu, mais cela a permis à Fox de tenter sa chance derrière lui.

Les occasions manquées aux 16 et 17 se sont révélées frustrantes, mais Hatton a tenu bon, même si le birdie du dernier l’a laissé de peu avec un score de 66.

« C’est définitivement des émotions mitigées », a déclaré Hatton. « C’était bien de passer une bonne semaine, et maintenant de me préparer pour la Ryder Cup, donc j’en tire une certaine confiance pour cette semaine.

Jon Rahm célèbre le birdie de Hatton le 18 avec un coup de poing



« Mais c’était bien d’y participer ; ce tournoi compte beaucoup pour moi. Cela aurait été bien de gagner avec les fans, surtout que mon père soit ici, ça aurait été cool.

« Mais en voyant Foxy là-bas, un 13 trous assez spécial. Je ne suis pas sûr que je serai déçu par le coup de départ du 15, il a commencé à pleuvoir assez fort. C’est ce que c’est. J’ai fait de mon mieux et ce fut une excellente semaine. »





Aaron Rai a joué aux côtés de Fox lors du tour final



Rai avait ouvert avec un bogey mais est resté en contact tout au long de sa ronde, avec quatre birdies sur les six derniers trous, ce qui n’est pas non plus tout à fait suffisant puisqu’il a signé pour un 68.

Rahm semblait avoir raté sa chance avec trois bogeys successifs à partir du cinquième, mais un aigle au 12e a déclenché son retour et trois birdies suivants l’auront laissé comme un autre joueur réfléchissant à ce qui aurait pu être.

Hovland n’a jamais vraiment menacé le sommet du classement puisqu’il a enregistré un solide 67 pour terminer un devant Tommy Fleetwood, qui n’a pas réussi à tirer dans le groupe final en mélangeant trois birdies avec trois bogeys dans un niveau par 72.

McIlroy, qui vient de se qualifier vendredi, est apparu hors du tableau à six sous au début de la journée, mais son jeu offensif l’a vu réussir un birdie aux deuxième et troisième avant de réaliser un aigle de manuel au quatrième.

Son seul défaut est survenu au sixième, mais quatre birdies ultérieurs l’ont porté à 13 sous avec les deux par-cinq à jouer, seulement pour qu’il soit frustré alors qu’il a paré les deux pour un 65 de moins de sept.

L’équipe de Sky Sports Golf revient sur les 65 de Rory McIlroy lors du tour final



McIlroy a ainsi terminé septième à égalité aux côtés de Callum Shinkwin (72) et Adam Scott (68).

McIlroy a déclaré qu’il était de retour à un meilleur golf ce week-end après un début difficile au cours des deux premiers jours



Åberg avait produit un golf presque sans faute au cours des trois premiers jours et avait commencé avec une avance de deux coups, mais le Suédois de 23 ans est clairement encore en phase d’apprentissage et il n’a jamais vraiment regardé les courses après avoir raté un court putt au bogey. la première.

Deux mauvais jetons sur le green, suivis d’autres putts courts manqués aux cinquième et septième, l’ont vu accumuler deux doubles bogeys qui l’ont mis hors de combat.





La course en or de Ludvig Åberg s’est brusquement arrêtée lors de la dernière manche à Wentworth



La série de huit scores consécutifs d’Åberg dans les années 60 s’est terminée par un 76 qui l’a laissé au 10e rang avec 12 sous avec Connor Syme (74), Sepp Straka (71) et Hennie du Plessis (69).

Le champion en titre Shane Lowry (71) a terminé 18e avec 10 sous après qu’un quadruple bogey neuf au 17e ait détruit sa carte.

