Championnat BMW PGA : Rory McIlroy réussit un birdie dans le dernier trou pour éviter la coupure alors que Ludvig Åberg partage la tête à Wentworth | Actualités golfiques

Rory McIlroy a trouvé de l’eau au huitième trou de son deuxième tour au Championnat BMW, le laissant en danger de rater le cut

Rory McIlroy a donné un coup de pouce majeur à ses préparatifs pour la Ryder Cup en réussissant un birdie sur le dernier trou de son deuxième tour au BMW PGA Championship pour éviter le cut à Wentworth.

Ayant besoin d’un birdie au 18e par cinq pour prolonger son tournoi, McIlroy a produit un brillant drive et un fer d’approche avant de réussir deux putts pour passer à -1 pour la ronde et au général.

L’Irlandais du Nord a une fois de plus été éclipsé par son partenaire de jeu – et coéquipier européen de la Ryder Cup – Ludwig Åberg, puisque le joueur de 23 ans a également réussi un birdie dans le dernier trou pour partager la tête avec son compatriote suédois Sebastian Soderberg à -10. .

La ronde de McIlroy et de plusieurs autres s’est terminée dans l’obscurité presque totale, car un retard causé par le brouillard plus tôt vendredi et un jeu lent ont conduit à une finale chaotique et surréaliste.

Le leader du premier tour, Marcus Helligkilde, était l’un des nombreux joueurs qui devront retourner à Wentworth pour terminer leur deuxième tour samedi matin, le Danois étant toujours en lice après avoir été à -8 après 14 trous.

