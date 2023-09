Championnat BMW PGA : Ludwig Åberg et Matt Fitzpatrick impressionnent alors que Marcus Helligkilde mène à Wentworth | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier tour du Championnat BMW à Wentworth alors que les 12 joueurs européens de la Ryder Cup participent au tournoi

Ludvig Åberg a continué de justifier son statut de prochaine superstar du golf en devançant deux des meilleurs joueurs du monde pour faire un début impressionnant au Championnat BMW PGA.

Un jour après que Rory McIlroy se soit déclaré fermement à bord du « train en marche » d’Åberg, Åberg s’est associé au numéro deux mondial et champion de la FedEx Cup Viktor Hovland à Wentworth et les a dominés tous les deux.

Le Suédois de 23 ans, qui n’est devenu professionnel qu’en juin mais a reçu une wild card pour la Ryder Cup quelques heures après avoir remporté la dernière épreuve de qualification, a obtenu une note de 68 sous la normale malgré un double bogey le 17, tandis que Hovland a renvoyé un

69 et McIlroy a eu du mal à atteindre un niveau par 72.

Åberg a réussi cinq birdies consécutifs à partir du 11e et a également réussi le dernier après avoir réussi un sept le 17, où il a retiré son drive hors des limites.

Marcus Helligkilde a réussi 10 birdies en route vers un premier tour de 64 pour prendre la tête lors de la première journée du championnat BMW à Wentworth.

« Le 17e a été un peu stupide, mais à part ça, j’ai eu l’impression d’avoir bien frappé le ballon et je me suis donné quelques occasions, notamment sur les neuf derniers où c’est un peu plus marquant », a déclaré Åberg.

« Dans l’ensemble, je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué. J’étais très nerveux ce matin, ça aurait été bizarre si je ne l’étais pas, et il y avait beaucoup plus de monde qui me suivait que d’habitude.

« Mais jouer avec Rory et Viktor était très amusant. Marcher sur le fairway avec eux et avoir des conversations a été plutôt cool. Je suis fier de la façon dont j’ai géré cela, en jouant du bon golf avec tant de choses et je suis j’essaie de maintenir ça. »

Hovland n’a pas tari d’éloges à l’égard de son coéquipier de la Ryder Cup, faisant écho à la description de Justin Rose de l’ancien numéro un mondial amateur comme d’un « étalon ».

« De la façon dont il a joué ces derniers mois, il n’est pas professionnel depuis très longtemps mais il n’a certainement pas l’air effrayé par le moment », a déclaré le numéro quatre mondial.

« Je pense que cette semaine est une expérience formidable pour lui mais je pense qu’il est prêt malgré tout.

« C’est un étalon. Quand on a les outils, il est facile de lui faire confiance. Il est évidemment très mature et il suffit d’intervenir et de le faire. Il est super talentueux et il va rester longtemps. Il va faire du très bon travail. des choses. »

Ludvig Åberg, rookie de la Ryder Cup, a réussi cinq birdies consécutifs en route vers une première ronde de 68 au Championnat BMW à Wentworth.

Le Danois Marcus Helligkilde détenait la tête du club avec huit sous la normale après avoir réussi 10 birdies et deux bogeys dans un 64, l’Anglais Matt Fitzpatrick et l’Écossais Richie Ramsay partageant la deuxième place avec six sous.

Fitzpatrick, qui a annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Katherine Gaal la semaine dernière, a déclaré : « C’est un bon début de semaine. J’ai l’impression d’avoir joué très solidement dans l’ensemble et que j’ai tout bien fait.

« C’est bien de bien jouer devant notre public, je suis concentré pour bien jouer cette semaine et je sais que dimanche soir, je pourrai me tourner vers la Ryder Cup et travailler sur ce que je dois faire pour me préparer. que. »

L’ancien vainqueur Tyrrell Hatton a obtenu un 68 malgré avoir trouvé l’eau à son approche du 18e, tandis que le champion en titre Shane Lowry et Tommy Fleetwood ont tous deux tiré 69.

« J’ai pris un bon départ, de trois sous à sept, et quelques bogeys dans le virage n’étaient pas géniaux, mais je pense que le parcours est un peu plus difficile cette année », a déclaré Lowry.

« Il y a beaucoup plus de rugosité et c’est un peu plus ferme donc trois sous n’est pas un mauvais score. »

L’ancien vainqueur Danny Willett semblait prêt à contester la tête lorsqu’il a couvert ses 12 premiers trous en six sous le par, seulement pour que le champion 2019 a aggravé une blessure persistante à l’épaule après avoir frappé son coup de départ le 15.

Cela a conduit à un double bogey et l’ancien champion du Masters a laissé tomber trois autres tirs sur les deux derniers trous et a dû se contenter d’un 71 sous la normale.

« J’ai frappé des balles pendant une demi-heure mardi, une demi-heure hier, puis l’échauffement aujourd’hui et, en fait, je me sentais plutôt fort », a déclaré Willett. « Mais quand ça part, ça part. »

Willett, qui s’est retiré de l’Irish Open de la semaine dernière après une ouverture de 76, rendra visite à un chirurgien à Manchester lundi pour déterminer la meilleure marche à suivre.

