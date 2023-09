Championnat BMW PGA : horaires télé clés et façons de regarder les stars de la Ryder Cup à Wentworth | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les stars de la prochaine équipe européenne de Ryder Cup sont toutes en action cette semaine au BMW PGA Championship, avec une couverture étendue en direct sur Sky Sports.

Les 12 membres de l’équipe de Luke Donald devraient prendre le départ à Wentworth lors de l’événement phare du calendrier DP World Tour, à partir de jeudi, avant de tenter de regagner la Ryder Cup lorsque la compétition biennale aura lieu à Rome plus tard ce mois-ci.

Shane Lowry revient en tant que champion en titre après la victoire d’un coup de l’année dernière, l’Irlandais cherchant à s’appuyer sur une semaine impressionnante à domicile à l’Horizon Irish Open et à devenir le premier joueur depuis Donald à remporter deux titres consécutifs du championnat BMW PGA. .

Rory McIlroy détient un avantage considérable de 2 350 points sur Jon Rahm en tête du classement de la saison du DP World Tour alors qu’il vise la victoire de la Race to Dubai pour la cinquième fois, les deux joueurs visant à faire mieux que leur vice-champion commun. terminer en 2022.

McIlroy a déjà remporté deux titres des Rolex Series cette saison, le Hero Dubai Desert Classic et le Genesis Scottish Open, l’événement de cette semaine étant le quatrième des cinq événements des Rolex Series du programme du DP World Tour.

Le champion 2019 Tyrrell Hatton, le vainqueur de la FedExCup Viktor Hovland et la nouvelle star Ludvig Aberg font tous partie d’un effectif solide, avec Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Sepp Straka, Nicolai Hojgaard et Robert MacIntyre complétant le contingent de la Ryder Cup sur le terrain. .

Sky Sports offrira une couverture étendue de l’un des moments forts du calendrier golfique, avec une action de groupe en vedette disponible lors des quatre tours et plus de 35 heures de golf en direct tout au long du tournoi.

La couverture du groupe en vedette commence à 8h30 chaque jour sur Sky Sports Golf, avant la couverture complète à partir de midi pour les quatre tours. La couverture s’étend jusqu’à 18h du jeudi au samedi et à 17h30 le dimanche, avec des temps forts étendus également disponibles chaque jour.

Horaires TV (sur Sky Sports Golf)

jeudi 14 septembre

8h30 à 12h – Groupes en vedette

DP World Tour Golf en direct Vivre de

12h à 18h – Couverture complète en direct

vendredi 15 septembre

8h30 à 12h – Groupes en vedette

12h à 18h – Couverture complète en direct

Rory McIlroy (à droite) et Jon Rahm (à gauche) sont les deux joueurs les mieux classés sur le terrain à Wentworth

samedi 16 septembre

8h30 à 12h – Groupes en vedette

12h à 18h – Couverture complète en direct

dimanche 17 septembre

8h30 à 12h – Groupes en vedette

12h à 17h30 – Couverture complète en direct

Qu’est-ce que tu devrais savoir d’autre?

