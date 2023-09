Championnat BMW PGA 2023 : programme télévisé d’aujourd’hui, comment regarder et diffuser tout le golf de n’importe où

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder le championnat BMW PGA sur Sky Sports Golf, avec une couverture étendue des matchs de chaque jour. Les abonnés peuvent également diffuser l’action via l’application Sky Go. La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) propose un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ (peut-être juste pour le tour final) ou souscrire à un forfait mensuel à partir de 35 £ par mois pour regarder les quatre jours du tournoi.