Championnat Barbasol: Max McGreevy prend la tête du clubhouse lors d’une journée pluvieuse à Nicholasville | Nouvelles du golf

Max McGreevy a réussi 10 birdies lors de son deuxième tour pour mener le championnat Barbasol

La recrue du PGA Tour, Max McGreevy, détient la tête du club-house samedi à quelques trous de son troisième tour après une journée écourtée par la pluie au championnat Barbasol à Nicholasville, Ky.

L’événement a été entaché de retards massifs vendredi et samedi. Environ deux pouces et demi de pluie sont tombés sur le Keene Trace Golf Club samedi, provoquant un retard de cinq heures et 28 minutes. Cela faisait suite à plus de cinq heures de retard vendredi en raison d’un épais brouillard et de la pluie.

McGreevy a tiré 63 au deuxième tour et était à un sous trois trous pour commencer son troisième lorsque le jeu a été suspendu à cause de l’obscurité. Aucun joueur n’a terminé le troisième tour.

McGreevy est à moins-17, un coup devant l’Allemand Matti Schmid et le Canadien Adam Svensson. Le Portugais Ricardo Gouveia est à 15 sous en solo quatrième tandis que trois autres joueurs sont à trois coups derrière à 14 sous.

McGreevy a profité des conditions douces pour carder 10 birdies contre un bogey pour son deuxième tour 63.

“Je ne sais pas si j’ai mis 10 birdies ensemble dans un tournoi au cours des deux dernières semaines, donc le mettre ensemble en un seul tour, quelle que soit la facilité de jeu, était vraiment bien”, a déclaré McGreevy.

“Je n’ai pas bien joué depuis longtemps, donc je profite juste du moment en ce moment, en profitant du bon golf”, a ajouté McGreevy. “Cela a été difficile ces deux ou trois derniers mois. Cela ressemble à beaucoup de travail acharné, donc cela donne l’impression que le travail acharné porte ses fruits. En quelque sorte, je vis juste dans l’instant et je profite du bon golf.”

Scott Brown a réussi le 16e trou de 191 verges, marquant son septième trou en un sur le circuit, le troisième record (depuis 1983).

Le tour 3 devrait reprendre à 7 h 45, heure locale, dimanche. Les heures de départ du tour final sont prévues entre 10 h et 12 h 10 environ, heure locale.

