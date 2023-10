Championnat Alfred Dunhill Links : Matt Fitzpatrick remporte le premier titre du DP World Tour en deux ans | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick et sa mère Susan ont remporté le championnat de groupe Alfred Dunhill Links.

Matt Fitzpatrick a remporté son premier titre du DP World Tour en deux ans en remportant le championnat Alfred Dunhill Links par trois coups lundi.

Le champion de l’US Open 2022 a tiré six sous 66 sur le Old Course de St Andrews pour terminer à 19 sous la normale pour une épreuve qui a été réduite à 54 trous après que de fortes pluies ont anéanti le jeu samedi et dimanche.

Jouer n’a été possible que lundi grâce aux efforts remarquables des greenkeepers des trois célèbres parcours écossais accueillant l’événement pro-am – St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns – pour les rendre jouables.

De grandes parties de Carnoustie, en particulier, étaient méconnaissables dimanche et il y avait encore d’immenses étendues d’eau sur certains fairways.

Ryan Fox, récent vainqueur du championnat BMW PGA, a tiré 65 sur le Old Course et était à égalité pour la deuxième place avec Matthew Southgate (66 à St Andrews) et Marcus Armitage (66 à Carnoustie).

Fitzpatrick, qui a remporté le RBC Heritage sur le PGA Tour en avril, n’avait plus gagné sur le DP World Tour depuis l’Andalucia Masters en octobre 2021.

Ce dernier titre arrive une semaine après qu’il ait fait partie de l’équipe européenne vainqueur de la Ryder Cup à Rome, où il a remporté son premier point dans le plus grand spectacle de golf après cinq défaites consécutives lors de matches à l’extérieur en 2016 et 2021.

Il a joué avec sa mère, Susan, lors du pro-am au Dunhill Links et ils ont également gagné.

« C’est vraiment drôle, c’était une semaine en roue libre – jouer avec maman et essayer d’en profiter du mieux que je peux et voir ce qui s’est passé », a déclaré Fitzpatrick, qui a pris des photos avec sa mère sur le pont Swilcan au 18e trou. puis j’ai fait un birdie à 10 pieds.

L’Anglais de 29 ans a tiré 67 à Carnoustie jeudi et 64 à Kingsbarns vendredi.

Au total, 39 joueurs se sont retirés ou se sont retirés avant le troisième et dernier tour.