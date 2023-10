Championnat Alfred Dunhill Links : jeu à nouveau abandonné dimanche suite à de nouvelles pluies | Actualités golfiques

Le 18ème fairway inondé à St Andrews

Les fortes pluies persistantes en Écosse ont provoqué de nouvelles perturbations au Championnat Alfred Dunhill Links, le jeu étant abandonné dimanche.

Le troisième tour devait initialement se jouer sur le Old Course de St Andrews, Carnoustie Golf Links et Kingsbarns Golf Links samedi, mais cela a été emporté et les parcours sont restés gorgés d’eau dimanche.

En conséquence, le troisième et dernier tour se jouera désormais lundi – si le temps le permet – avec les 30 meilleures équipes et égalités qui se qualifieront pour les 36 trous.

Le DP World Tour a publié dimanche matin une déclaration sur la plateforme de médias sociaux X qui disait : « Le jeu a été abandonné pour aujourd’hui en raison des parcours gorgés d’eau. »

La deuxième journée avait vu la star de la Ryder Cup, Matt Fitzpatrick, tirer un score de huit sous 64 pour prendre une avance d’un coup dans le tournoi.

Plus à venir…