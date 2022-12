Championnat Alfred Dunhill : l’Écossais Scott Jamieson a trois coups d’avance sur les Anglais Nathan Kimsey et Eddie Pepperell | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième manche du championnat Alfred Dunhill à Leopard Creek en Afrique du Sud alors que Scott Jamieson a tiré un record de parcours 63

Scott Jamieson détient un avantage de trois coups sur ses compatriotes britanniques Nathan Kimsey et Eddie Pepperell après que tous les trois aient grimpé dans le classement lors de la deuxième manche du championnat Alfred Dunhill en Afrique du Sud.

L’Écossais Jamieson est à 13 sous à Leopard Creek après avoir enregistré neuf oiselets dans un record de parcours sans tache de 63, avec la paire anglaise Kimsey et Pepperell à 10 sous, aux côtés du Français David Ravetto.

La seule victoire de Jamieson sur le DP World Tour est survenue en Afrique du Sud il y a dix ans – le championnat Nelson Mandela 2012 à Durban – et il est bien placé pour gagner à nouveau dans le pays.

Jamieson est à la recherche de son deuxième titre DP World Tour – 10 ans après avoir remporté son premier

Kimsey – double champion du Challenge Tour en 2022 – a empoché des aigles aux deuxième et sixième trous ainsi que cinq birdies, avant de bogey le 18 alors qu’il trouvait l’eau pour terminer avec un huit moins de 64 ans.

Pepperell a fait un birdie-bogey au début de son deuxième tour, mais a ensuite décroché un tir au quatrième avant de poster six birdies sur les neuf derniers, dont quatre sur ses cinq derniers trous, pour obtenir un sept-moins de 65 ans.

Pepperell a dit Sports du ciel: “Après quelques trous, je ne savais pas trop à quoi m’attendre avec la météo et comment le parcours pourrait se dérouler. Ce fut un début difficile, puis le temps est passé et c’était assez calme et marquable.

“Je ne me sentais pas très à l’aise sur le tee pour la seconde moitié du tour, mais j’ai très bien frappé mes fers, donc c’était juste une question de le mettre en jeu.

“J’avais l’impression que j’allais chasser au drapeau la plupart du temps, ce que j’ai fait, et j’ai réussi quelques coups roulés.”

Birdies for Rhinos est un organisme de bienfaisance où les golfeurs du DP World Tour ont donné de l'argent pour chaque birdie qu'ils font tout au long de la saison afin de collecter des fonds pour aider à empêcher les rhinocéros de tomber entre les mains des braconniers.

Le leader du premier tour, Dean Burmester, est à un coup derrière Pepperell, Kimsey et Ravetto à neuf sous après avoir laissé tomber un tir le 18 lors d’un deux sous 70, qui a suivi un sept sous 65 le premier jour.

L’Anglais Ross Fisher et le Sud-Africain Louis Oosthuizen sont également de la partie avec huit sous avant le week-end à Mpumalanga.

Regardez la troisième manche du championnat Alfred Dunhill en direct sur Sky Sports Golf à partir de 10h samedi.