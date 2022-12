Championnat Alfred Dunhill: Dean Burmester mène à Leopard Creek après un blitz de oiselets de retour | Nouvelles du golf

Dean Burmester mène le championnat Alfred Dunhill d’un coup après tour après avoir suivi une poussée de birdie sur le neuf de retour

Le blitz de oiselets arrière de Dean Burmester lui a valu une avance d’un coup sur l’Autrichien Lukas Nemecz après la première manche du championnat Alfred Dunhill à Leopard Creek.

Le sud-africain Burmester a décroché des tirs aux 10e, 11e, 13e, 15e, 17e et 18e trous pour prendre la tête du peloton après un 7-moins de 65, avec Nemecz juste derrière après une ouverture de 66.

Burmester – double vainqueur du DP World Tour, le plus récemment à l’Open de Tenerife en mai 2021 – a également réussi deux birdies, ainsi que son bogey solitaire, sur les neuf premiers.

Un autre Sud-Africain, Darren Fichardt, a pris le 18e juste un coup derrière Burmester mais a fait un bogey pour tomber à cinq sous et dans une part à cinq de la troisième place.

L’Anglais Laurie Canter est un coup plus loin sur quatre sous après une ouverture de 68, le même score réalisé par l’Écossais Scott Jamieson et l’Irlandais Tom McKibbin.

Burmester attribue à Mehmet son succès dans les neuf derniers

Le numéro 58 mondial Burmester a créé l’association caritative Birdies 4 Rhinos avec son collègue professionnel Justin Walters – et a déclaré qu’avoir été interrogé à ce sujet par le journaliste de Sky Sports, Inchi Mehmet, avait inspiré sa dernière série de birdies.

« Je pense que tu étais la différence, n’est-ce pas ? Burmester a dit à Mehmet après avoir signé sa carte.

“[We had an] une conversation sur le parcours disant que je devais faire plus de birdies pour les rhinocéros et, boum, c’est exactement ce qui s’est passé. Quel neuf arrière, parmi les meilleurs que j’ai joué depuis un petit moment, donc je suis heureux de le faire.”

L’un des partenaires de jeu de Burmester, le champion des Masters 2011 Charl Schwartzel, a terminé à deux sur la normale après une pénalité de deux coups et un bogey neuf au 18e.

Le championnat Alfred Dunhill est le cinquième événement du DP World Tour 2023, avec des vainqueurs jusqu’à présent cette saison, dont le numéro 3 mondial Cameron Smith et l’Anglais Dan Bradbury, qui ont respectivement triomphé au championnat australien PGA et à l’Open de Joburg.

Regardez la deuxième manche du championnat Alfred Dunhill en direct sur Sky Sports Golf à partir de 10h vendredi. La couverture est également sur Sky Sports Main Event à partir de 13h.