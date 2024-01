Championnat AFC : les Chiefs se dirigent vers le Super Bowl après avoir battu les Ravens 17-10

BALTIMORE (AP) – Patrick Mahomes et Travis Kelce ont été à leur meilleur en première mi-temps, et la défense de Kansas City a livré un autre chef-d’œuvre contre Lamar Jackson et Baltimore, aidant les Chiefs à atteindre le Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans avec un score de 17. -10 victoire lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

Kelce a capté 11 passes pour 116 verges et un touché, et maintenant la grande question du Super Bowl du mois prochain à Las Vegas est de savoir si sa petite amie Taylor Swift sera capable d’y arriver au milieu de sa tournée. La pop star était de nouveau présente dimanche et Kelce, 34 ans, était à son meilleur.

“Les Chiefs sont toujours les Chiefs”, a déclaré Kelce, qui a battu le record de carrière de Jerry Rice pour les réceptions en séries éliminatoires. « Et croyez-le, vous devez vous battre pour votre droit de faire la fête ! Crois-le, bébé, nous allons à Las Vegas.

Kansas City (14-6) affrontera San Francisco ou Détroit le 11 février, et une victoire ferait des Chiefs la première équipe à tout remporter lors de saisons consécutives depuis les New England Patriots il y a 19 ans.

La présence de Swift a transformé les Chiefs en une équipe encore plus glamour qu’ils ne l’étaient déjà, mais il s’agit davantage d’une performance de cols bleus sur le terrain cette saison. Mis à part Kelce, Mahomes n’a pas eu les meneurs de jeu receveurs dont il a bénéficié ces dernières années.

Au lieu de cela, la défense a joué un rôle important dans la raison pour laquelle Kansas City a remporté l’AFC Ouest et a finalement remporté deux matchs éliminatoires consécutifs sur route contre Buffalo et Baltimore pour remporter la conférence.

« Cela fait une sacrée année. Nous avons été outsiders lors des derniers matchs », a déclaré Mahomes. « Nous ne nous sentons jamais comme des outsiders. Nous avons beaucoup de gars dans cette équipe qui savent gagner. Lorsque les séries éliminatoires arrivent, ils sont là pour y arriver. Et maintenant nous sommes dans le Super Bowl. Le travail n’est pas terminé.

Les Chiefs menaient 17-7 à la mi-temps, et le panier de 43 verges de Justin Tucker avec 2:34 à jouer était le seul but de la seconde mi-temps. Baltimore a ensuite donné un coup de pied profond, et aux troisième et 9e, Mahomes s’est connecté avec Marquez Valdes-Scantling – l’un de ses receveurs les plus décriés – sur une passe de 32 verges qui a scellé le match.

Mahomes a réalisé 30 sur 39 pour 241 verges et un touché.

Jackson pourrait remporter son deuxième MVP après avoir mené Baltimore au meilleur record et au meilleur différentiel de points de la ligue au cours de la saison régulière, mais les Ravens ont autorisé des touchés sur les deux premières possessions de Kansas City et ont semblé parfois un peu paniqués par la suite.

Baltimore (14-5) a commis des erreurs indisciplinées tout au long du match, tandis que Kansas City faisait partie de l’équipe faisant sa sixième apparition consécutive dans le match pour le titre de conférence.

Alors que les Ravens étaient en baisse de 10 au troisième quart, la recrue Zay Flowers a capté une passe de 54 verges au Kansas City 10 – puis a été signalée pour raillerie après le jeu. Quelques instants plus tard, il a tâtonné près de la ligne de but et les Ravens se sont retrouvés sans point.

Ce fut l’un des nombreux moments de frustration des supporters de Baltimore, dont la ville accueillait un match de championnat de l’AFC pour la première fois depuis janvier 1971, lorsque les Colts battaient les Raiders d’Oakland.

Jackson a réussi 20 sur 37 pour 272 verges et un touché, mais Baltimore n’a jamais vraiment exploité son avantage perçu sur le terrain. Jackson a couru sous l’une de ses propres passes en première mi-temps pour une réception de 13 verges, mais il a également retourné le ballon à deux reprises, y compris une passe forcée dans une couverture lourde qui a été interceptée dans la zone des buts avec 6 :45 à jouer. le jeu.

Jackson est tombé à 2-4 en tant que titulaire en séries éliminatoires bien qu’il ait été à deux reprises tête de série de l’AFC. Il a réalisé quelques jeux individuels sensationnels, mais les Ravens ont eu du mal à déplacer le ballon autrement.

Mahomes, quant à lui, a réalisé ses 11 premières tentatives de passe, et bien que les Ravens aient largement bloqué Kansas City par la suite, les dégâts ont été causés un jour de pluie à Baltimore.

Il y a eu un comportement agité avant le match, notamment le demi défensif des Ravens Arthur Maulet et un groupe de joueurs de Kansas City qui ont dû être séparés.

Ensuite, les Chiefs ont forcé un trois-et-out lors du premier entraînement du match et ont parcouru 86 verges pour le touché d’ouverture. Kelce a capté une passe de 13 verges de Mahomes au milieu en quatrième et deuxième. Ensuite, l’ailier rapproché vedette a battu la sécurité All-Pro Kyle Hamilton pour un touché de 19 verges pour porter le score à 7-0.

Jackson répondit de manière spectaculaire. Il s’est libéré pour une course de 21 verges lorsque Baltimore s’est lancé quatrième et 1 sur ses 34. Ensuite, le quart-arrière vedette s’est esquivé d’un quasi-sac de Leo Chenal, s’est retiré un peu plus loin et a lancé un tir de 30 verges. marquant un but à Flowers, qui a célébré avec ses coéquipiers en faisant la danse « swag surf » que les fans de Swift et des Chiefs ont fait lors d’un match récent.

Kansas City n’a pas été dérangé. Mahomes a conduit son équipe sur 75 verges en 9 :02 – avec l’aide d’un plongeon acrobatique de Kelce sur un tiers de lancer – et Isiah Pacheco a couronné la marche de 16 matchs avec un touché de 2 verges.

Les Chiefs ont en fait raté des occasions d’étendre leur avance. Un sack de Charles Omenihu a forcé un échappé de Jackson qui a donné le ballon à Kansas City au Baltimore 33. Mais Kelce a été marqué de peu lors d’un troisième attrapé, et Pacheco a été arrêté lors du quatrième essai suivant au 13.

Après que quelques fautes personnelles sur Baltimore aient aidé Kansas City à traverser le milieu de terrain à la fin de la mi-temps, les Chiefs ont été signalés pour des appels consécutifs, dont le deuxième a effacé une passe d’écran de 33 verges à Rashee Rice pour ce qui aurait été un touché.

Une passe de 9 verges à Kelce a mis Kansas City en position pour le panier de 52 verges de Harrison Butker qui a porté le score à 17-7.

BLESSURES

Omenihu est parti avec une blessure au genou et le plaqueur défensif vedette Chris Jones a été secoué au quatrième quart pour les Chiefs.

SUIVANT

Chiefs : Kansas City pourrait faire face à une revanche avec une équipe de Détroit qu’elle a perdue 21-20 lors du premier match de la saison. Les Chiefs n’ont pas affronté les 49ers cette saison.

Ravens : Baltimore sait qu’il peut gagner beaucoup de matchs avec Jackson et son talentueux casting de soutien, mais dépasser les Chiefs semble maintenant être une tâche particulièrement ardue.

