Championnat AFC 2024 : comment le travail pour les Eagles d’Andy Reid a façonné John Harbaugh alors que les Ravens HC affrontent l’ancien patron

PHILADELPHIE — La façon dont Andy Reid et John Harbaugh se sont croisés était unique en NFL cercles de coaching. Jack Harbaugh était le seul lien entre les deux lors de leur première rencontre, dans des circonstances très différentes.

Il y a quarante ans, Jack Harbaugh était un football universitaire entraîneur qui connaissait Reid depuis ses années à BYU en tant qu’assistant diplômé. Reid a rencontré Jack par l’intermédiaire de l’ancien entraîneur de BYU LaVell Edwards et a développé une amitié avec lui qui a finalement conduit Reid au fils aîné de Harbaugh, John.

Avance rapide jusqu’au présent alors que les deux s’affronteront dimanche lors du championnat NFC lorsque les Ravens de Baltimore de John Harbaugh accueilleront les Chiefs de Kansas City de Reid lors de leur toute première rencontre en séries éliminatoires.

Cependant, bien avant ce moment, Harbaugh ne savait pas si son NFL la carrière d’entraîneur serait terminée avant qu’elle ait vraiment commencé. Bien avant que Harbaugh ne devienne l’épicentre des Ravens, l’aîné des frères Harbaugh a été embauché par l’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Ray Rhodes, en tant qu’entraîneur des équipes spéciales en 1998.

Les Eagles de 1998 étaient l’une des pires équipes de l’histoire de la franchise, terminant avec une fiche de 3-13 qui a conduit au licenciement de Rhodes. Harbaugh, alors âgé de 36 ans, a fini par être un vestige de l’une des pires équipes de la NFL.

Un nouvel entraîneur-chef arrivait et se préparait à constituer son propre staff. Le premier échange avec Reid remontait bien sûr à Jack.

“Quand j’ai rencontré John”, a déclaré Reid, “je me suis dit : ‘Mec, si tu es à moitié aussi bon que ton père, tu es là’, donc ça n’a pas pris très longtemps.”

D’une manière ou d’une autre, Harbaugh a réussi à conserver son emploi et à convaincre Reid pourquoi il devrait revenir.

“J’espérais rester et il m’a donné l’opportunité de le faire”, a déclaré Harbaugh plus tôt cette semaine avant le match pour le titre de l’AFC. “J’étais jeune et je commençais juste à comprendre les choses. C’était bien de sa part, et [I] j’espère qu’il est content d’avoir repensé à cela.”

Harbaugh a saisi sa deuxième opportunité avec les Eagles et en a profité au maximum, devenant l’un des meilleurs assistants de Reid au cours de ses neuf années avec son ancien patron. Non seulement Harbaugh était l’un des meilleurs entraîneurs des équipes spéciales du jeu alors que Reid établissait un éternel prétendant au championnat à Philadelphie, mais il devenait également l’un des entraîneurs les plus respectés de l’organisation.

“L’entraîneur Harbaugh est un leader parmi les hommes et quand il parle, peu importe ce qu’il dit, vous croyez ce qu’il dit”, a déclaré Hugh Douglas, qui a joué pour Reid et Harbaugh à Philadelphie pendant cinq saisons. “Le plus gros travail d’un entraîneur est de laver le cerveau de ses joueurs pour qu’ils comprennent ce qu’il essaie d’accomplir. L’entraîneur Reid et l’entraîneur Harbaugh font un travail formidable à cet égard.

“Quand vous les voyez dans leurs conférences de presse, ils dégagent de la confiance. Quand vous les voyez autour de leurs joueurs, les joueurs les regardent et ils savent que ‘si l’entraîneur vous dit quelque chose, il sait de quoi il parle.'”

Harbaugh a établi cette colonne vertébrale au début de son mandat chez Reid, Douglas étant le cobaye. Douglas a été testé par Harbaugh lors d’une réunion des équipes spéciales au début de l’ère Reid.

“Les gars parlaient et tout. Il m’a pointé du doigt et m’a dit de me taire. Je savais exactement ce qu’il faisait parce qu’il essayait d’obtenir le respect et il essayait de récupérer la pièce”, a déclaré Douglas. “À ce moment-là, quand il était là avec les jeunes, je me suis dit : ‘Dang, Coach, pourquoi m’appelles-tu ?’ Il a dit : “Hugh, si les jeunes te voient faire ça ou agir de cette façon, si je ne te dis rien, ils auront l’impression qu’ils peuvent le faire. Tu dois donc être un leader.”

“J’étais le vétéran dans la salle. Je devais être ce type”, a déclaré Douglas. “Je l’ai compris et je l’ai respecté pour cela. Ce jeu consiste à être un leader parmi les hommes et à ce que les gars vous respectent.

“Je n’oublierai jamais ça, mec. Je n’oublierai jamais ça. Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Je comprends, Coach.’ À ce jour, j’ai énormément de respect pour l’entraîneur Harbaugh.”

Veuillez cocher la case d’inscription pour confirmer que vous souhaitez vous abonner. Merci pour l’enregistrement!

Gardez un œil sur votre boîte de réception.

Désolé!

Une erreur s’est produite lors du traitement de votre abonnement.



Alors que le stock de Harbaugh augmentait dans l’organisation des Eagles, les assistants de Reid commençaient à obtenir des postes de coordonnateur dans la NFL – et connaissaient les premiers succès. Brad Childress était le seul assistant à obtenir un poste d’entraîneur-chef à l’époque, ce que Harbaugh recherchait pour lui-même – même s’il n’était qu’entraîneur d’équipes spéciales.

“L’entraîneur Reid fait un excellent travail en mettant ses entraîneurs adjoints en mesure de réussir”, a déclaré Douglas. “Je me souviens de l’époque où l’entraîneur Harbaugh avait le désir de devenir entraîneur-chef. L’entraîneur Reid lui a dit – et je suppose que c’est ainsi que Reid a eu cette conversation – que pour ce faire, vous devez entraîner un poste. C’est à ce moment-là que l’entraîneur Harbaugh a commencé à entraîner les arrières défensifs.

“En plus de cela, son père était entraîneur. Son frère jouait à ce sport, donc il a vécu dans le football toute sa vie.”

Le chemin vers le succès pour Harbaugh à Baltimore a été relativement rapide. Les Ravens ont atteint le match de championnat de l’AFC lors de la première année de Harbaugh en tant qu’entraîneur-chef en 2008 avec le quart recrue Joe Flacco. Harbaugh a remporté un match éliminatoire à chacune de ses cinq premières saisons, culminant avec un super Bowl Championnat XLVII.

Harbaugh a été le premier assistant de Reid à remporter un super Bowl, remportant le championnat sept ans avant que Reid ne soulève lui-même le trophée Vince Lombardi. Grâce à une petite fiche installée dans le bureau de Reid au complexe NovaCare, Harbaugh a pu transmettre les caractéristiques les plus importantes de Reid à Baltimore.

“Une des choses avec Andy [was] il avait cette carte 3×5 derrière son bureau sur son tableau d’affichage. Il disait : “Ne jugez pas”, a déclaré Harbaugh. “J’ai eu le courage de lui poser des questions à ce sujet une fois, et en gros, il a simplement [said] c’était un principe biblique.

“Amenez les gens là où ils en sont. Assumez le meilleur. Essayez de communiquer avec tout le monde sur un pied d’égalité. Je ne l’ai jamais oublié.”

Reid a finalement été licencié à Philadelphie et a été immédiatement embauché à Kansas City. L’entraîneur-chef le plus gagnant de l’histoire des Eagles a en fait eu plus de succès avec les Chiefs, remportant deux victoires. super Bowl titres et participer à six matchs de championnat de conférence consécutifs. Reid n’a gagné que moins de 10 matchs une fois au cours de ses 11 saisons à Kansas City.

“Le football, en particulier le football professionnel, est comme un micro-ondes”, a déclaré Douglas. “Vous devez l’avoir maintenant. Vous essayez d’équilibrer le fait d’être une bonne équipe, une équipe pertinente, et de permettre à vos jeunes joueurs de se développer. Malheureusement pour beaucoup d’entraîneurs, ils n’ont pas ce temps.

“Andy Reid a cultivé une telle culture à Kansas City. Quand on regarde cela et le fait qu’il a Patrick Mahomes, il faut du temps pour construire cette culture. Cela prend vraiment du temps. Vous devez avoir une organisation qui croit en et vous permet d’avoir les gars dont vous avez besoin et que vous pouvez pousser dans la bonne direction à tout moment.”

Reid et Harbaugh ont eu la chance de travailler pour des organisations qui ont eu la patience de leur permettre de bâtir la culture qu’ils envisageaient. Philadelphie était l’une des franchises les plus prestigieuses de la NFL lorsque Reid y était, et maintenant Kansas City et Baltimore détiennent ces titres avec Reid et Harbaugh.

“Avec l’entraîneur Harbaugh, chaque fois que je l’entends parler, je souris parce que je connais ce type”, a déclaré Douglas. “Je l’ai vu passer du statut d’entraîneur d’équipes spéciales à celui d’entraîneur d’une équipe championne du Super Bowl. Et c’est plutôt cool à voir.”