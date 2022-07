Championnat 2022/23 : Vincent Kompany prêt pour l’arc de Burnley et une course de promotion largement ouverte | Nouvelles du football

Le championnat Sky Bet est de retour.

Soixante et un jours se sont écoulés depuis que Nottingham Forest a battu Huddersfield lors de la finale des barrages à Wembley et est finalement revenu en Premier League.

Vingt-deux jours auparavant, Fulham de Marco Silva avait mis fin à une saison régulière tumultueuse avec le titre, Bournemouth terminant deuxième de la première saison de Scott Parker et Peterborough, Derby et Barnsley relégués en Ligue 1.

Alors que la nouvelle campagne du championnat Sky Bet débute vendredi, nous revenons sur les meilleurs buts d’une saison mémorable la dernière fois…



La pause entre les saisons a été une semaine plus courte que d’habitude – en raison de la Coupe du monde de cette année au Qatar – mais la saison Sky Bet EFL reprend vendredi soir, lorsque Huddersfield accueille le nouveau look Burnley de Vincent Kompany au John Smith’s Stadium, dans un match en direct Ciel Sports Football.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le lever de rideau tant attendu de la saison 2022/23…

Calendrier d’ouverture du week-end

vendredi 29 juillet

Samedi 30 juillet (tous les 15h KO sauf indication contraire)

dimanche 31 juillet

lundi 1er août

Prédictions du week-end d’ouverture de Prutton

Qui est David Prutton en tête pour la victoire lors du week-end d’ouverture de la saison 2022/23 du Sky Bet Championship ?

Kompany revient au football anglais

Vincent Kompany a passé 11 ans en Angleterre en tant que joueur, faisant plus de 350 apparitions pour Manchester City au cours d’une période de transformation pour le club et gagnant sans aucun doute un statut légendaire à l’Etihad en cours de route.

Image:

Vincent Kompany a remporté la Premier League à quatre reprises au cours d’une période de 11 ans à Manchester City





Après avoir pris sa retraite en août 2020 après un retour de conte de fées à Anderlecht dans sa Belgique natale, le joueur de 36 ans a passé un peu moins de deux ans à la tête du stade Constant Vanden Stock, menant le club aux quatrième et troisième places du Jupiler Pro. League termine ses deux saisons complètes en charge.

En juin, il a été nommé manager de Burnley, succédant à Sean Dyche – qui avait quitté Turf Moor en avril après une décennie à la tête – alors que les Clarets se préparaient pour leur première saison de retour dans le championnat après six saisons consécutives en Premier League.

“Le Burnley Football Club est une équipe anglaise véritablement historique et c’est un honneur d’être nommé manager de l’équipe première”, a-t-il déclaré après être devenu le premier Belge à diriger en Angleterre.

“J’ai hâte de travailler avec les joueurs et de créer une équipe positive et gagnante pour nos fans à notre retour à Turf Moor. J’ai été impressionné par la vision du conseil d’administration pour le club qui s’aligne sur la mienne et je regarde hâte de jouer mon rôle alors que nous entrons dans une saison importante.”

Image:

Vincent Kompany a été nommé manager de Burnley en juin





Le roulement de l’équipe a été important depuis ce jour. Les membres permanents de l’équipe au cours des années passées, y compris Nick Pope, James Tarkowski et Ben Mee, sont passés à de nouveaux pâturages, Wout Weghorst a rejoint Besiktas en prêt et l’équipe a un look plus jeune, avec les ajouts de Scott Twine et Luke McInally, entre autres.

À Anderlecht, Kompany a acquis la réputation de faire confiance à la jeunesse et de réussir à le faire – et il semble tenter d’apporter la même philosophie à son nouveau rôle.

Il n’est pas allé jusqu’à promettre un succès instantané – et le fait que Burnley n’ait pas été nommé favori au titre au début soulage certainement toute pression – mais le nouveau look des Clarets cherchera à se lancer sur les rails lors de leur première course de compétition vendredi. lever de rideau contre Huddersfield.

La course aux promotions est-elle plus ouverte que jamais ?

En toute honnêteté, cela va sans dire, mais il y a un nombre important d’équipes qui verront cette saison comme un moment opportun pour sceller un retour en Premier League cette saison, d’autant plus que seul Burnley a passé un long séjour au sommet de la table. au cours des dernières années.

Norwich a remporté le championnat au cours de deux des quatre dernières saisons, mais a été condamné à deux reprises à une relégation immédiate, tandis que le retour de Watford l’année dernière s’est avéré court car ni Claudio Ranieri ni Roy Hodgson n’ont pu faire valoir leur expérience et les éloigner de la chute alors que le club a affiché son plus bas rendement en points en un demi-siècle.

Image:

Norwich a remporté le championnat deux fois au cours des quatre dernières saisons





Huddersfield a perdu la finale des barrages contre Nottingham Forest fin mai et sera prêt à venger cette déception, mais sans Carlos Corberan à la barre, tandis que Sheffield United et West Brom ont travaillé dur pour tenter d’obtenir un retour récemment avec peu de succès. .

Si cela ne suffisait pas, Middlesbrough a frappé à la porte des barrages la saison dernière, Stoke et Cardiff apportant des changements importants à leurs équipes au cours de l’été dans le but de mettre fin à leurs séjours de deuxième niveau de quatre et trois saisons respectivement.

Contrairement à la saison dernière, lorsque Fulham a fait sauter plusieurs adversaires hors de l’eau avec leur impitoyabilité – conduisant Aleksandar Mitrovic à établir un nouveau record de buts au championnat de 43 – il semble y avoir un terme plus uniforme. Sur le papier, du moins.

Les prétendants au Soulier d’or

La campagne 2021/22 a été unique sur le front des buts.

Aleksandar Mitrovic de Fulham a battu le record de 31 buts du championnat d’Ivan Toney bien avant la fin de la saison et s’est retrouvé avec 12 autres en plus de ce décompte, créant un nouveau précédent qui ne sera peut-être jamais brisé.

Image:

Ben Brereton Diaz a marqué 22 buts pour Blackburn la saison dernière





Dominic Solanke de Bournemouth a frappé 29, ce qui lui aurait valu la distinction lors de 15 des 18 saisons depuis le changement de marque de deuxième niveau en 2004 et la sensation de Blackburn Ben Brereton Diaz a défié les chances de 1000/1 pour dépasser la barre des 20 buts.

Seul ce dernier reste dans la division, les Rovers ayant réussi à conserver leur précieux atout pour le moment, Sky Bet offrant des chances considérablement réduites pour que l’international chilien soit en tête du classement des buteurs en 2022/23.

Le grand favori est Teemu Pukki de Norwich. L’international finlandais est un animal différent dans le championnat par opposition à la Premier League, avec ses deux saisons de deuxième niveau produisant 54 buts combinés, contre 22 dans ses deux dans l’élite.

Image:

Dwight Gayle a rejoint Stoke depuis Newcastle cet été





C’est une histoire similaire pour Dwight Gayle, qui a marqué 59 buts en 100 matchs de championnat, contre 26 en 145 en Premier League. Son séjour de six ans à Newcastle s’est terminé cet été, Stoke espérant que le joueur de 32 ans les conduira au succès.

Pendant ce temps, il y a certainement un cas pour Joel Piroe et Daryl Dike de Swansea. L’ancien international néerlandais U20 Piroe, 22 ans, a marqué 22 fois lors de sa première saison dans l’EFL, tandis qu’une blessure a jusqu’à présent empêché West Brom’s Dike de reproduire la forme de 2019/20, lorsque l’Américain a aidé Barnsley à en étourdir beaucoup pour atteindre les barrages du championnat. demi finales.

Championnat 2022/23 : cotes Sky Bet

Pour gagner le titre: Norwich 4/1, Watford 11/2, Middlesbrough 7/1, Sheffield United 7/1, West Brom 8/1 Burnley 9/1

Être promu: Norwich 5/4, Watford 13/8, Middlesbrough 2/1, Sheffield United 2/1, West Brom 5/2, Burnley 11/4

Être relégué: Rotherham 6/4, Birmingham 13/8, Reading 13/8, Wigan 9/4, Blackpool 10/3, Bristol City 10/3

Pour gagner le Soulier d’Or: Teemu Pukki 6/1, Joel Piroe 9/1, Ben Brereton Diaz 10/1, Daryl Dike 14/1, Dwight Gayle 16/1

Les cotes sont correctes à 17 h le jeudi 28 juillet

Burnley peut-il rebondir sous Kompany ?

Que peut attendre Burnley de son nouveau manager Vincent Kompany et le Belge peut-il inspirer un retour immédiat en Premier League pour les Clarets ?

Championnat : 25 moins de 25 ans

Nous jetons un coup d’œil à 25 des plus grands talents de moins de 25 ans jouant dans le Sky Bet Championship en 2022/23…

Nous jetons un coup d’œil à certains des plus grands talents de moins de 25 ans jouant dans le championnat Sky Bet en 2022-2023, avec Ben Brereton Diaz, Tyrese Campbell, Sorba Thomas et plus encore !



Le séjour de quatre ans de Sunderland en Ligue 1 examiné

Alors que Sunderland se prépare pour son retour tant attendu au championnat, nous examinons l’agonie et l’extase de leur bataille de quatre saisons pour échapper aux griffes de la Ligue 1.

Kits de championnat pour 2022/23

Découvrez ce que les équipes porteront tout au long de la saison…

Transferts de championnat : Club par club

Le manège des transferts est de retour, alors qui se déplace à travers le championnat cet été ?

Dates clés de la saison EFL 2022/23

29 juillet – La saison commence avec Huddersfield contre Burnley

w/c 10 août – Premier tour de la Coupe Carabao

12/13 novembre – Derniers matchs avant la pause pour la Coupe du monde 2022

10 décembre – Le championnat reprend

8/9 janvier – Troisième tour de la FA Cup

26 février – Finale de la Coupe Carabao

Le 6 mai – La saison Sky Bet EFL se termine

27 mai – Finale des barrages de Ligue 2

28 mai – Finale des barrages de Ligue 1

29 mai – Finale des barrages du championnat