Champion Stakes: la superstar invaincue Baaeed affrontera huit rivaux lors de la finale d’Ascot | Nouvelles de la course

Baaeed affrontera huit rivaux lors de sa finale tant attendue dans les Qipco Champion Stakes à Ascot samedi.

La superstar invaincue formée par William Haggas a été vue pour la dernière fois au Juddmonte International à York en août et malgré le Prix de l’Arc de Triomphe à l’étude, les relations ont choisi de s’en tenir au plan initial de se retirer le jour des champions britanniques Qipco.

A la tête de l’opposition se trouve le héros du Derby et du roi George de l’année dernière, Adayar, qui s’est particulièrement bien entendu lors de sa réapparition retardée pour Charlie Appleby et William Buick lors de la réunion de Doncaster à St Leger.

Une sous-intrigue fascinante de la course est le championnat des entraîneurs, avec une victoire pour Baaeed ou Adayar qui contribuera certainement à décider du résultat.

Haggas dirige également Dubai Honor et My Prospero, avec Sir Michael Stoute représenté par Bay Bridge et Roger Varian sellant le très apprécié Royal Champion.

Kyprios (casquette rouge), Stradivarius (casquette jaune) et Trueshan s’affrontent dans une palpitante Goodwood Cup





Il y aura trois coureurs d’Irlande – Mac Swiney, Stone Age et Helvic Dream.

Ailleurs dans ce qui promet d’être un après-midi étincelant, Inspiral est l’attraction vedette parmi neuf dans les Queen Elizabeth II Stakes, tandis que Trueshan a été déclaré pour la Coupe longue distance – tout comme le vainqueur de Leger Eldar Eldarov.