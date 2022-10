Champion Stakes: Kevin Blake avec les détails sur chaque coureur et le verdict de la grande course d’Ascot | Nouvelles de la course

Le spécialiste de Sky Sports Racing, Kevin Blake, nous donne des informations sur chaque coureur des Champion Stakes de samedi à Ascot, ainsi qu’un verdict de grande course.

Adayar

Jockey : W Buick, Entraîneur : C Appleby

Il avait l’air d’être un artiste de premier plan lorsqu’il a remporté le Derby, puis a battu des rivaux plus âgés dans les enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth à Ascot l’année dernière, mais sa saison s’est rétrécie par la suite et il a été absent pendant une bonne partie de l’année avant de gagner. retour dans une course de conditions à Doncaster le mois dernier.

Doit revenir à son meilleur pour troubler un Baaeed en forme.

James Doyle dit qu’Adayar pourrait être le rival le plus coriace de Baaeed lors de sa dernière course dans les Champion Stakes ce week-end, en direct sur Sky Sports Racing



Baaïd

J Crowley, WJ Haggas

Invaincu en 10 départs et l’un des meilleurs chevaux de ces dernières années, il a pris sa forme à un autre niveau en écartant les inquiétudes quant à son aptitude à un mile et quart prolongé lors de son passage au Juddmonte International à York.

A semblé à l’épreuve des bombes et a montré tellement de polyvalence qu’il sera exceptionnellement difficile à battre.

Les entraîneurs William et Maureen Haggas réfléchissent à ce que Baaeed a signifié pour eux au cours d’une année difficile après le décès du père de Maureen, le regretté grand Lester Piggott



Bay Bridge

R Kingscote, Sir M Stoute

Quelque chose d’un brûleur lent, mais avait l’air d’un potentiel de premier ordre lors d’un impressionnant retour à l’action gagnant dans les Brigadier Gerard Stakes à Sandown en mai.

Il a couru une belle course lorsqu’il était à une longueur de State Of Rest dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et a peut-être trouvé la course trop tôt lorsqu’il a couru sous la forme dans le Coral-Eclipse deux semaines et demie plus tard.

Il s’est rafraîchi depuis et appréciera l’aisance du terrain.

Image:

Bay Bridge, monté par Ryan Moore, remporte le BetVictor London Gold Cup Handicap





Honneur de Dubaï

J Doyle, WJ Haggas

Il a mis du temps à trouver ses marques, mais s’est révélé rapidement progressif la saison dernière, remportant deux victoires dans le groupe 2 en France avant de terminer une belle seconde de trois quarts derrière Sealiway dans cette course l’année dernière.

Il n’a pas tout à fait atteint les mêmes sommets cette saison et avait neuf longueurs de retard sur Baaeed au Juddmonte International à York, mais ce terrain plus doux lui sera utile et les joues pour la première fois sont un ajout intéressant.

Image:

Dubai Honor remporte le Bet365 Handicap à Newmarket en juillet





Rêve helvique

JO Orr, N Meade

Il a gravi les échelons pour donner à son entraîneur la première victoire du Groupe 1 de sa carrière de 50 ans en remportant la Tattersalls Gold Cup au Curragh l’année dernière, mais n’a couru que deux fois depuis et n’a pas été tout à fait dans la même forme.

Absent depuis le mois de mai, il s’apprête à avoir une lourde tâche à accomplir, pour autant l’aisance sur le terrain lui conviendra.

Mac Swey

KJ Manning, JS Bolger

A remporté les Vertem Futurity Trophy Stakes en tant que juvénile et a prouvé que ce n’était pas un hasard en remportant les 2 000 Guinées irlandaises l’année dernière.

Sans victoire depuis lors et a été bien en deçà de son meilleur à ses deux départs cette saison. Vient ici frais et appréciera la facilité dans le sol, mais semble faire face à une tâche très difficile.

Image:

Mac Swiney, vainqueur de Vertem Futurity





Championne Royale

J Mitchell, R Varian

Un quatre ans peu couru, il a progressé cette saison et a remporté la première victoire de sa carrière avec style dans une Listed à Ayr.

Cependant, l’amélioration de cette performance lui laisse encore 24 livres à trouver avec Baaeed sur les classements officiels. Le voyage et le terrain conviendront.

Image:

Mon Prospero se démarque avec style à Newbury





Mon Prospéro

T Marquand, WJ Haggas

Un enfant de trois ans en voie d’amélioration, il a couru une belle course à son quatrième départ en carrière pour terminer troisième de près dans un renouvellement désordonné des St James’s Palace Stakes à Royal Ascot.

A remporté un succès un peu professionnel dans un Groupe 2 sur 1 200 mètres et quart à Saint-Cloud en juillet et s’est rafraîchi depuis.

Le voyage et le terrain conviendront, mais doivent trouver une amélioration substantielle.

Image:

Âge de pierre





Âge de pierre

RL Moore, AP O’Brien

Un vainqueur de Groupe 3 qui a terminé troisième du Derby de Belmont et cinquième des Irish Champion Stakes. Conviendra au parcours et au terrain, mais a beaucoup à trouver sur la forme.

Verdict de Kevin Blake

BAAEED est extrêmement difficile à opposer. Il a prouvé son endurance pour ce voyage dans le Juddmonte International et l’aisance au sol ne devrait pas être un gros inconvénient.

Il est tactiquement polyvalent et il est difficile de le voir être battu. La meilleure option dans chaque sens ou sans les marchés préférés pourrait bien être Bay Bridge.