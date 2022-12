Champion Hurdle: Nicky Henderson dit que le Festival de Cheltenham est le bon endroit pour que Constitution Hill et Honeysuckle s’affrontent | Nouvelles de la course

Nicky Henderson dit qu’il “ne pouvait pas exclure” un voyage en Irlande avec Constitution Hill – mais pense que le Festival de Cheltenham est l’endroit idéal pour une confrontation avec Honeysuckle.

Constitution Hill a fait un retour impressionnant à l’action avec une démolition de 12 longueurs de son compagnon d’écurie Epatante lors du Fighting Fifth Hurdle de samedi dernier, à la suite de son verdict de 22 longueurs dans le Supreme au Festival en mars.

L’invaincu de cinq ans est un favori général 4-7 pour le Champion Hurdle de l’année prochaine devant Honeysuckle, le vainqueur du point culminant de Cheltenham au cours des deux dernières saisons qui n’a pas encore été dépassé en 16 départs en carrière.

Colline de la Constitution





Honeysuckle doit lancer sa campagne dimanche dans le Hatton’s Grace Hurdle à Fairyhouse – une course qu’elle a remportée au cours des trois dernières années avant de remporter la gloire de la championne irlandaise Hurdle, puis le succès de Cheltenham.

Henderson vise le Ladbrokes Christmas Hurdle avec Constitution Hill à Kempton Park le lendemain de Noël, mais admet que les plans pour la nouvelle année doivent encore être décidés et bien qu’un affrontement précoce avec Honeysuckle au Dublin Racing Festival de Leopardstown ne soit pas complètement hors de propos, les Sept L’entraîneur de Barrows préférerait que l’affrontement principal ait lieu à Cheltenham en mars.

Il a déclaré : « J’adore Honeysuckle, elle est absolument fabuleuse. Nous avions pensé aller à Punchestown l’année dernière pour l’emmener avec Constitution Hill, mais Peter Molony (directeur de course du propriétaire de Honeysuckle, Kenny Alexander) m’a dit à juste titre « comment vous vous sentez si vous étiez responsable du meurtre de Bambi !’.

“Cette année, nous allons nous rencontrer, j’espère, parce que tout le monde veut le voir et ce serait bien si c’était en mars.

“Nous avons maintenant un programme qui ne nous emmène que jusqu’à Noël, cela devient plus difficile après et vous ne pouvez pas exclure un voyage en Irlande parce que je ne vois pas le Kingwell (à Wincanton le 18 février) être un grand course pour lui et ma course préférée, les Contenders à Sandown, a été jetée.



Rachael Blackmore et Honeysuckle posent pour les caméras après la victoire dans le Champion Hurdle 2022 à Cheltenham





“Par conséquent, il y a le Champion Hurdle Trial de Haydock le 21 janvier, ce qui est une possibilité, mais c’est vraiment à peu près tout, donc c’est assez difficile.

“Il n’y a plus de courses ou … je ne vois pas l’affrontement Honeysuckle-Constitution Hill se produire avant Cheltenham. Je ne dirai pas que ce serait dommage si c’était le cas, mais ce serait le bon endroit pour avoir l’épreuve de force .”