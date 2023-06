Champion en titre PV Sindhu, HS Prannoy Eye Good Show en forme

Le champion en titre PV Sindhu cherchera à rebondir après avoir atteint un creux en Thaïlande, mais HS Prannoy en forme débordera de confiance alors que le duo sera le fer de lance du défi indien au tournoi Singapore Open Super 750 à partir de mardi.

Les choses n’ont plus été les mêmes pour Sindhu depuis qu’elle s’est blessée à la cheville en août de l’année dernière. Elle revient lentement à son meilleur niveau avec une finale et une demi-finale au Masters d’Espagne de Madrid et au Masters de Malaisie, respectivement son meilleur résultat cette saison.

Cependant, une sortie au premier tour à l’Open de Thaïlande après une courte défaite contre la Canadienne Michell Li n’est pas la bonne façon d’aborder un tournoi, qui reste son dernier titre sur le circuit mondial BWF.

Et pour aggraver les choses, Sindhu affrontera la n°1 mondiale japonaise Akane Yamaguchi, une adversaire contre laquelle l’Indienne a livré certaines des batailles les plus difficiles de sa carrière.

Sur le papier, Sindhu bénéficie d’un ratio de victoires face à face de 14-9 contre Yamaguchi, mais beaucoup de choses ont changé depuis que les deux se sont affrontés en Thaïlande l’année dernière et l’Indienne devra vraiment puiser profondément dans ses réserves pour trouver des atouts. temps.

Prannoy, quant à lui, entre dans le tournoi après avoir mis fin à une disette de six ans pour le titre, remportant sa première couronne BWF au Malaysia Masters.

La victoire qui a remonté le moral a dû raviver Prannoy, le joueur de simple le plus régulier de l’Inde à l’heure actuelle. Cependant, les choses ne seront pas plus faciles pour lui alors qu’il ouvre contre l’un des talents les plus excitants du circuit – la troisième tête de série japonaise Kodai Naraoka.

Après une demi-finale en Thaïlande – sa première cette saison, Lakshya Sen espère également se plonger dans le tirage au sort, mais se dressera sur le chemin le « Monsieur constant » Chou Tien Chen, cinquième tête de série du Chinese Taipei.

Kidambi Srikanth, médaillé d’argent aux championnats du monde 2021, rencontrera le Thaïlandais Kantaphon Wangcharoen lors de son premier tour, tandis que le vainqueur du Maître d’Orléans Priyanshu Rajawat affrontera le Japonais Kanta Tsuneyama.

En simple dames, la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres Saina Nehwal affrontera la Thaïlandaise Ratchanok Intanon, une adversaire que l’Indienne a eu beaucoup de succès dans le passé. Mais les blessures et l’âge ont fait des ravages sur Saina et elle n’a pas dépassé l’ancienne championne du monde thaïlandaise lors des deux dernières occasions.

En double masculin, les numéros 4 mondiaux Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, qui avaient remporté l’Open de France Super 750 l’an dernier, ouvriront contre les Japonais Akira Koga et Taichi Saito, tandis que MR Arjun et Dhruv Kapila affronteront le duo français Lucas Corvee et Ronan Labar.

La combinaison de double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affrontera Yeung Nga Ting et yeung Pui Lam de Hong Kong au premier tour.

L’événement Super 750 est un échelon en dessous des événements Super 1000 de haut niveau dans le calendrier annuel de l’organisme mondial.

