Champion de France Hurdle : Willie Mullins envoie Klassical Dream, Asterion Forlonge et Carefully Selected à Auteuil | Nouvelles de la course

Depuis le confort de sa puissante base de Closutton en Irlande, Willie Mullins prépare un raid français lucratif avec une équipe de neuf personnes qui se rendra à Auteuil ce week-end, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

L’entraîneur champion d’Irlande a quitté Paris les mains vides l’année dernière alors que Klassical Dream et Franco De Port ont rempli les places, tandis que Kemboy et Al Boum Photo ont déçu.

Cette fois-ci, Mullins en envoie trois pour rejoindre Klassical Dream dans le French Champion Hurdle samedi, avec Carefully Selected – vu pour la dernière fois en terminant 14e du Grand National – attaquant le précieux Grand Steeple-Chase de Paris dimanche.

Rêve classique est revenu à la forme gagnante du groupe un à Punchestown le mois dernier, repoussant son compagnon d’écurie Asterion Forlonge pour remporter le Ladbrokes Champion Stayers Hurdle.

« Nous avons eu du mal à le faire venir à Cheltenham mais il était assez bon pour y aller et il a ensuite bien couru à Punchestown », a déclaré Mullins à Sky Sports Racing.

« Il va à Auteuil en très bon ordre cette année, donc j’espère juste qu’il pourra faire mieux. J’imagine que Paul (Townend) va le monter.

« C’est une course difficile cette année avec des gens comme Hewick et Flooring Porter.

Klassical Dream (rouge et jaune) bat Asterion Forlonge (jaune) à Punchestown





« Astérion Forlonge pourrait être celui qui pourrait surprendre les gens. Il a commis deux erreurs lors des cinq dernières clôtures du King George et ce genre de forme le place en plein milieu ici.

« Peut-être que la chasse n’est tout simplement pas son meilleur jeu, alors revenir sur ces obstacles sera d’une grande aide. Il pourrait être silencieux dans ce domaine.

« Haut En Couleurs n’aurait pas la note pour gagner mais est élevé pour le voyage. Il est très vif à la maison et dans ses courses, donc je prends le risque de le faire courir ici. On va gagner de l’argent avec lui. Kilcruit est un autre tour pour l’argent de la place. »

Mullins espère que les conditions de sol meuble resteront sur la piste ce week-end et s’attend à ce que cela convienne à Carefully Selected, tandis que Franco De Port s’est échauffé pour son dernier test avec une troisième place dans le Grade Three Ingre Chase à Auteuil le mois dernier.

Carefully Selected a battu Dunboyne dans une finition palpitante aux Thyestes





« Soigneusement sélectionnés s’est très bien sorti du Grand National.

« Nous venons d’avoir un rapport sur le terrain selon lequel ça va être doux, peut-être doux à lourd et il est probablement le plus dépendant du sol de l’équipe que j’ai traversée. Si c’est doux, il a une chance.

« Nous avons préparé Franco De Port pour cela cette année. Nous y sommes allés pour le procès mais nous reviendrons en Irlande et encore très bientôt.

« C’est un type très libre mais évidemment il reste. Il était en fait beaucoup plus installé la dernière fois en France, donc s’il peut recommencer et voler le dernier, il pourrait faire deux mieux. »

Zarak The Brave et Gala Marceau représenteront Willie Mullins lors du French Triumph Hurdle de dimanche à Auteuil, l’entraîneur s’attendant à de grandes courses de sa paire chic.



Le couple juvénile passionnant Zarak The Brave et Gala Marceau se retrouveront dimanche dans le Prix Alain Du Breil après avoir terminé respectivement deuxième et troisième derrière leur compagnon d’écurie Lossiemouth à Punchestown.

« Zarak le brave a eu une colique après sa première victoire et a dû subir une intervention chirurgicale, c’est donc une belle opportunité de courir dans une course de classe », a déclaré Mullins. « Il était deuxième à Punchestown et je pense qu’il va s’améliorer pour cela.

« Si Lossiemouth était dans la course, j’imagine qu’elle pourrait être la favorite et qu’il avait quatre longueurs de retard, ce qui le place en plein dans le coup.

« Gala MarceauLa forme de est bonne et j’imagine qu’elle pourrait être meilleure sur les haies françaises. C’est une autre qui est trop libre et ils pourraient la calmer. »

