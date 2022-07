Champion à 19 ans, Ashwini Ponnappa prêt pour un autre Splash au CWG

Se préparant pour ses quatrièmes Jeux du Commonwealth, l’exposante indienne du double Ashwini Ponnappa est désormais une joueuse différente de celle de 19 ans qui a remporté une médaille d’or historique en double féminin il y a 12 ans.

Ce qui reste cependant, ce sont ses smashs tonitruants qui continuent de trouver leur marque, une capacité à lire les services et les retours de ses adversaires et sa soif de gagner.

Et maintenant, après cinq médailles CWG, dont deux d’or, une de bronze aux championnats du monde et deux apparitions olympiques, le joueur de 32 ans de Coorg est prêt à faire un autre plongeon aux Jeux de Birmingham, à partir du 28 juillet.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas ces dernières années. J’ai beaucoup changé en 10 ans, je me suis améliorée à pas de géant, j’ai des tonnes d’expérience derrière moi maintenant et ça fait du bien de faire à nouveau partie de l’équipe des Jeux du Commonwealth », a-t-elle déclaré à PTI lors d’une interview.

“Je veux dire, en regardant en arrière en 2010, tout a commencé là-bas et c’était plutôt nouveau pour moi. Gagner l’or a été un grand moment. J’aimerais vraiment revivre ce moment.

C’est avec Jwala Gutta qu’Ashwini a remporté la première médaille d’or en double féminin de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de Delhi, où l’équipe a également remporté une médaille d’argent. Quatre ans plus tard, le duo a remporté une médaille d’argent individuelle.

Cependant, la dernière édition à Gold Coast est quelque chose qui occupe une place spéciale dans son cœur, car elle a joué un rôle central dans la prise de l’Inde vers sa première médaille d’or par équipe mixte.

“En 2018, moi et Sikki avons remporté une médaille de bronze, mais c’était la première fois que nous remportions l’or par équipe, ce qui était une sensation superbe. Cette fois, le défi est différent. Je joue en double mixte, et non en double féminin, mais je suis partante. »

Lors des trois dernières éditions, Ashwini a remporté la médaille en double féminin, mais cette fois, elle n’a pas pu se qualifier après avoir perdu la finale des sélections, suite à une blessure de sa partenaire féminine N Sikki Reddy.

“Il y avait un sentiment mitigé, c’était notre 16e match et cela a un impact sur l’esprit et le corps. Il se trouve que Sikki a eu une déchirure abdominale avant la finale. Il y avait donc beaucoup de facteurs sur lesquels nous ne pouvions pas jouer de notre mieux. Alors oui, c’était décevant.

“Mais encore une fois, je suis heureux que Sumeeth et moi ayons gagné tous les matchs. Nous jouions trois matchs par jour. Ce n’est pas facile de rester motivé pour chaque match car nous en avons joué beaucoup. J’ai eu de la chance de sortir des essais sans blessure.

Alors, à quel point est-elle optimiste quant à la victoire d’une médaille en double mixte ?

“Ça va être dur. Toutes les équipes ont beaucoup de bonnes paires de doubles mixtes. Ce sera donc difficile mais aussi avantageux car ils ne savent pas comment moi et Sumeeth jouons. Nous avons commencé il y a quelques mois.

“Donc, avec l’expérience que nous apportons, cela peut avoir la bonne attitude et si nous exécutons bien notre plan de match, cela pourrait être mortel.”

Ashwini avait joué un rôle influent en Inde en remportant sa première médaille d’or par équipe mixte aux Jeux de la Gold Coast 2018 avec Satwiksairaj Rankireddy.

Cependant, avec Satwik formant un formidable numéro 8 mondial à égalité avec Chirag Shetty, il était difficile de se concentrer sur deux événements et ils ont donc décidé de se séparer.

“Moi et Satwik avons eu une très bonne course, mais il a ensuite voulu se concentrer sur le double masculin et ne pourra pas jouer toutes les épreuves et c’est compréhensible. J’avais donc besoin de quelqu’un qui puisse jouer tous les événements. Alors moi et Sumeeth avons commencé à nous associer.

«Nous avions également joué environ cinq événements en 2017, mais les entraîneurs voulaient que je fasse équipe avec Satwik et nous avons fait un excellent parcours. Sumeeth est aussi quelqu’un qui est un combattant. Ce n’est pas quelqu’un qui sortirait effrayé.

“Mais c’est un événement différent, il a lieu tous les quatre ans, donc je vais insister sur le fait de nous amuser et de ne pas me mettre sous pression.”

On lui a demandé si l’Inde était la favorite pour conserver l’or par équipe mixte.

“Nous avons une équipe solide avec Srikanth, Lakshya, Sindhu et Satwik-Chirag, tous dans un bon espace mental”, a déclaré Ashwini, qui s’entraîne actuellement avec l’entraîneur indonésien Kristiawan Dwi à Hyderabad.

« Dans une épreuve par équipe, tout peut arriver. En 2018, nous avons battu les médaillés d’argent olympiques, tandis que Srikanth a battu Lee Chong Wei, il est donc important de ne pas y aller doucement, assurez-vous simplement que nous sommes sur la bonne voie.

“Un événement par équipe est différent des événements réguliers du tour du monde que nous voyageons ensemble car tous sont axés sur les performances individuelles. Mais dans une épreuve par équipe, il s’agit de faire beaucoup de choses ensemble, de ne pas avoir de rancune si quelqu’un doit s’asseoir sur le banc.

À 32 ans, on pourrait imaginer que le CWG 2022 pourrait être son dernier mais Ashwini ne pense pas trop loin.

« Je ne regarde pas loin devant. Je fais des petits pas. J’espère toujours réussir, je veux que quelque chose de bien se présente à moi. Je sais que ça va être de plus en plus difficile, mais pour le moment, je me concentre uniquement sur Birmingham », a-t-elle conclu.

