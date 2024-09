Champignons avec vue : les joyaux photographiques d’Images Vevey – en images | Photographie

PAu-dessus des têtes des passants dans les rues de Vevey, ville suisse, se dresse Pretty Woman, une pose monumentale de Daido Moriyama. Cette image emblématique du pionnier de la photographie de rue japonaise marque l’ouverture du huitième cycle du festival de photographie Images Vevey, apportant une touche de fraîcheur tokyoïte à cette élégante ville au bord du lac.

Durant trois semaines en septembre, la photographie transforme les espaces de la ville, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec des mises en scène ambitieuses et ludiques. Elle fait des lieux les plus improbables un espace d’exposition.

Des photographies imprimées sur des draps en tissu sont accrochées aux arbres qui bordent la promenade, montrant les autoportraits troublants de Marion Zivera dans son exploration de l’image corporelle à l’aide de l’IA. Des structures en bois qui donnent l’impression d’un petit village dans lequel on peut se promener montrent les scènes de Gauri Gill d’une communauté de fabricants de masques indiens traditionnels redéfinissant leur art dans un contexte moderne. Une forêt de faux arbres s’épanouit sur une parcelle herbeuse de la place de la ville – cette série intrigante du duo Kaya & Blank illustre la tendance à camoufler les pylônes de téléphonie mobile ou les antennes de réseau cellulaire en végétation commune à travers les États-Unis.

Second Nature de Kaya & Blank. Peu de temps après leur arrivée à Los Angeles, le duo germano-turc est tombé sur un arbre artificiel dissimulant une antenne de réseau cellulaire. Ils ont photographié cette tendance dans près de 1 000 endroits aux États-Unis.

De l’autre côté de la place, des champignons géants et lumineux vous attirent dans un bunker souterrain. Ici, les profondeurs sont illuminées par une série éblouissante sur les champignons de Phyllis Ma. L’artiste sino-américaine est fascinée par les champignons et admire leur polyvalence depuis qu’elle a visité une ferme où elle a découvert qu’ils étaient cultivés sous une lumière bleue. Elle utilise son propre éclairage vif et s’inspire des compositions florales orientales pour mettre en scène ses décors, mettant en lumière cet organisme curieux qui joue un rôle essentiel dans notre écosystème.

Quand j’ai vu les champignons pousser sous cette lumière bleue, j’ai réalisé leur potentiel en tant que matériau artistique Phyllis Ma

Chaque projet présenté au festival s’articule autour du thème de cette année, (dé)connecté : entre le monde humain et naturel ; le passé, le présent et le futur ; la mémoire et les faits ; ou l’intersection entre l’humanité et la technologie.

Dans sa série Get the Look !, Romain Mader aborde avec humour la manière dont les algorithmes des réseaux sociaux nous manipulent. Il pose la question : « Que se passerait-il si nous laissions les algorithmes nous habiller ? » Dans une série d’autoportraits, Mader porte des articles qui lui sont recommandés par des algorithmes en fonction de ses habitudes de navigation. Les résultats souvent ridicules se moquent des outils marketing utilisés pour encourager nos habitudes d’achat, mais il nous rappelle avec sérieux qu’il faut faire confiance à notre instinct et non à la machine.

Par coïncidence, Vevey abrite également le magnifique Musée suisse de l’appareil photographique, qui présente l’histoire de la photographie depuis plus d’un siècle. Il constitue un lieu idéal pour accueillir une rétrospective de la remarquable carrière du photographe du magazine Life, Philippe Halsman. Ses archives et ses effets personnels ont été méticuleusement classés et photographiés dans une série saisissante de natures mortes par Henry Leutwyler.

Au fil du temps, l’influence de Philippe Halsman en tant que photographe de portrait s’est infiltrée dans mon corps, mon cerveau et mon cœur. Henri Leutwyler

Cette année, le Prix du Livre a été décerné au photographe indien Debsuddha pour son portrait tendre et intime de la vie de ses tantes bien-aimées Gayatri et Swati. Nées avec l’albinisme, un trouble qui porte un lourd stigmate en Inde, les sœurs ont créé une vie de musique et de poésie dans leur maison de Calcutta, à l’abri des regards indiscrets, ne s’aventurant dehors que le soir. Adoptant une approche atmosphérique en clair-obscur, Debsuddha raconte l’histoire de leur monde intérieur beau, aimant mais souvent mélancolique.

Une image de la série Crossroads de Debsuddha, lauréate du Prix du Livre. Le projet est un portrait des tantes de la photographe, nées avec l’albinisme et vivant à l’intérieur à Calcutta, en Inde.

Ce sont mes tantes et elles sont très résistantes. Elles sont mon propre sanctuaire Debsuddha

Fiona Shields était présente à Images Vevey à leur invitation