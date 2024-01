Champignon mortel dont le taux de mortalité est de 20 % plus répandu aux États-Unis qu’on ne le pensait auparavant – et qui apparaît dans des zones inattendues

Un champignon mortel qui tue jusqu’à une personne sur cinq qu’il infecte pourrait être plus courant qu’on ne le pensait auparavant, suggère une étude.

Les gens attrapent le champignon responsable de la blastomycose en respirant les spores libérées par le bois pourri ou la litière de feuilles, qui peuvent ensuite prendre racine dans les poumons et se propager à la peau, au cerveau et à la moelle épinière, provoquant une pneumonie et une inflammation mortelles.

Les autorités ont précédemment suggéré que la maladie n’était pas courante et ne suivent l’infection que dans cinq États, principalement dans le Midwest.

Mais les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggèrent maintenant le contraire, après avoir découvert que le champignon était plus répandu dans le Vermont que dans quatre des cinq États où il est suivi.

La carte ci-dessus montre les États dans lesquels des cas de blastomycose ont été confirmés (rouge), récemment confirmés (orange) ou suspectés (bleu).

Un examen de dizaines de milliers de réclamations d’assurance maladie a montré que la maladie avait un taux de 1,8 cas pour 100 000 habitants au Vermont entre 2011 et 2018.

Mais en 2019 et 2020, ce chiffre est passé à trois cas pour 100 000.

À titre de comparaison, dans quatre des États surveillés – l’Arkansas, la Louisiane, le Michigan et le Minnesota – le taux n’a pas dépassé un pour 100 000 au cours de la même période.

Ce chiffre n’était plus élevé que dans le Wisconsin, où la moyenne était d’environ trois pour 100 000 habitants.

Dans leur article, les chercheurs ont déclaré : « Nos résultats… s’alignent sur un nombre croissant de preuves suggérant que le fardeau de la blastomycose endémique est plus important qu’on ne l’imagine généralement.

“Ces résultats remettent en question les hypothèses de routine sur l’épidémiologie et l’écologie de cette maladie et reflètent la nécessité d’études futures.”

Ils ont ajouté : « Les cliniciens devraient envisager la blastomycose chez les patients présentant des signes et symptômes compatibles. »

La blastomycose est une maladie causée par le champignon Blastomyces, qui peut se cacher autour des cours d’eau, dans le sol humide et dans la litière de feuilles.

Les patients infectés par le champignon peuvent souffrir d’une infection légère à modérée provoquant une toux, de la fièvre et des frissons.

Sonya Cruz, 31 ans et mère d’un enfant, du Wisconsin, photographiée avec son mari John Cruz le jour de leur mariage en 2019. Elle est décédée de la blastomycose l’année dernière.

La blastomycose (image du champignon Blastomyces) peut déclencher des symptômes qui ressemblent à un rhume dans les premiers stades, mais le champignon peut ensuite se propager à d’autres zones du corps, déclenchant une maladie plus grave.

Mais dans les cas graves, ils peuvent évoluer en quelques jours ou semaines vers une pneumonie, des lésions cutanées – qui apparaissent sous la forme de bosses, d’ampoules ou d’ulcères – et des problèmes neurologiques – signes avant-coureurs d’encéphalite ou de gonflement du cerveau.

Cela se produit parce que le champignon peut se propager dans le corps via la circulation sanguine ou le système lymphatique et commencer à causer des ravages dans d’autres domaines.

Les infections sont diagnostiquées par un test sanguin ou urinaire et peuvent être traitées par l’administration de médicaments antifongiques tels que l’itraconazole, qui porte le nom de marque Sporanox.

Outre les cinq États signalant la maladie, des cas ont également été confirmés dans l’Illinois, le Missouri et le Mississippi.

Mais tous ces États sont basés autour du bassin du fleuve Mississippi, ce qui rend la détection du champignon dans le Vermont une valeur aberrante.

L’année dernière, plus d’une centaine de personnes ont été atteintes du champignon dans une usine de papier du Michigan – la plus grande épidémie de l’histoire des États-Unis. Treize personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée.

Dans le Wisconsin, une mère d’un enfant est également décédée d’une infection fongique après que les médecins ont initialement manqué l’infection et l’ont renvoyée chez elle avec des antibiotiques.

Sonya Cruz, 31 ans, a souffert d’une insuffisance respiratoire peu avant sa mort et a dû être mise sous respirateur et sous sédation.

Son mari John a déclaré à l’époque : « Ils m’ont enlevé mon semblable. Je ne parle pas de l’hôpital ou quoi que ce soit. Quoi qu’il en soit, j’ai emmené ma femme.

Les données sur les réclamations du Vermont ont montré que 116 personnes avaient reçu un diagnostic d’infection entre 2011 et 2020.

Parmi les patients, 34 ont été hospitalisés et quatre seraient également décédés des suites de la maladie.

Dans tout le Vermont, trois de ses comtés de la zone centre-nord – Lamoille, Orleans et Washington – ont signalé la plupart des cas.

Les chercheurs ont utilisé le système uniforme de reporting et d’évaluation des soins de santé du Vermont, qui couvre environ 75 pour cent des résidents de l’État, pour collecter les données.

Les réclamations d’assurance ont été vérifiées pour les codes de diagnostic 116.0 ou B40.X, qui indiquent une infection par plastomycose.

La plupart des patients étaient des hommes – environ 60 pour cent – ​​et avaient en moyenne environ 55 ans.