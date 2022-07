Champagne Stakes: la date de Doncaster est prévue pour Isaac Shelby alors que l’entraîneur Brian Meehan trace la voie classique pour la star de deux ans | Nouvelles de la course

Isaac Shelby, vainqueur invaincu des Superlative Stakes, se dirigera vers les 2000 Guinées, avec les Champagne Stakes à Doncaster sa prochaine étape, selon l’entraîneur Brian Meehan.

Gagnant accrocheur de trois longueurs et demie lors de ses débuts à Newbury, les célèbres soies vertes et bleues de Sangster ont ensuite été portées au succès lors d’un renouvellement à chaud du concours de sept stades du groupe deux Newmarket plus tôt ce mois-ci.

Le poulain de Night Of Thunder de Meehan s’est bien repris et a fait preuve de beaucoup de détermination pour vaincre Victory Dance de Charlie Appleby d’une tête, plus il avançait.

Il appartient au partenariat Manton Thoroughbreds VII, dirigé par Sam Sangster, dont le défunt père, Robert, a passé tant de jours spectaculaires sur la piste avec Rodrigo de Triano, El Gran Senor et The Minstrel.

Maintenant, Meehan espère qu’Isaac Shelby pourra devenir un concurrent de la Classique la saison prochaine.

Il a dit: “Nous l’avons mis dans le Champagne Stakes à Doncaster [September 10] et ce sera probablement sa prochaine place.

“Il a bien pris la course. Il va bien, il va bien. Il a fait une petite pause et nous ne pourrions pas être plus heureux avec lui.

Brian Meehan espère qu’Isaac Shelby pourra lui décrocher un premier succès classique





“Il était impressionnant dans la façon dont il s’est battu comme ça. Il n’allait pas s’arrêter. Il y a beaucoup à attendre et nous attendons avec impatience l’automne.

“Le plan est de l’entraîner définitivement en tant que cheval de Guinée à l’avenir. C’est un poulain avec un énorme potentiel.

“Physiquement, on pourrait penser qu’il y aurait une amélioration massive à venir, mais il a beaucoup de temps avant Doncaster.”