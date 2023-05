Champagne dit que l’Ontario doit «payer sa juste part» pour mettre fin à «l’impasse» avec Stellantis

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, demande au gouvernement ontarien de Doug Ford de payer sa « juste part » de subventions afin de sortir de « l’impasse » qui a vu Stellantis interrompre la construction de son usine de batteries de véhicules électriques à Windsor, en Ontario, cette semaine.

Stellantis a déclaré avoir arrêté la construction d’une partie de l’usine parce que le gouvernement fédéral n’avait pas tenu ses promesses et qu’il passerait à des « plans d’urgence » si Ottawa ne remplissait pas ses engagements de négociation.

« Le message à nos collègues de l’Ontario est le suivant : » payez votre juste part et nous mettrons fin à cette impasse, si vous le souhaitez « », a déclaré Champagne aux journalistes à Séoul, en Corée, mardi.

Champagne, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et le premier ministre Justin Trudeau sont en Corée avant le sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, les 19 et 21 mai.

Trudeau rencontre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour discuter de la sécurité économique, mais on ne sait pas si le premier ministre parlera également aux dirigeants de la société sud-coréenne LG et de son partenaire Stellantis au sujet de l’investissement de NextStar Energy à Windsor, en Ontario.

Champagne a déclaré qu’il était là pour rassurer les partenaires coréens sur le fait que le gouvernement libéral est optimiste quant à la poursuite de l’investissement, mais que l’Ontario doit trouver de l’argent pour que cela se produise.

« Je suis très confiant que nous parviendrons à un accord avec LG et Stellantis », a-t-il déclaré. « Je pense que les Canadiens veulent que nous parvenions à un bon accord pour les travailleurs de l’automobile, pour l’industrie automobile et pour les Canadiens en général.

« Ce que nous sommes, à la croisée des chemins maintenant, c’est que nous avons besoin que nos amis et partenaires en Ontario paient leur juste part, comme ils l’ont toujours fait dans chaque transaction que nous avons faite. »

Regardez : Le gouvernement « très confiant » du ministre parviendra à un accord avec LG et Stellantis :

Le ministre « très confiant » que le gouvernement parviendra à un accord avec LG et Stellantis Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, discute des efforts du gouvernement fédéral pour conclure une entente avec le constructeur automobile Stellantis et le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution après que Stellantis a arrêté la construction d’une partie d’une usine de batteries pour véhicules électriques à Windsor, en Ontario .

Champagne a déclaré qu’il espérait s’entretenir avec le chef de LG lors d’un dîner d’État organisé par le président sud-coréen et a souligné que les négociations étaient toujours en cours.

« Je négocie avec ces gars tous les jours », a-t-il déclaré. « Le PDG m’appelle tous les jours, ils m’envoient des textos tous les jours. Il y a des négociations, c’est juste. Mais mon travail et notre travail est de me battre pour les Canadiens. intérêt public. »

La loi américaine sur la réduction de l’inflation

Le constructeur automobile – qui fabrique entre autres les voitures Chrysler, Ram et Fiat – et le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution ont annoncé l’année dernière l’usine de 5 milliards de dollars et ont déclaré qu’elle devrait créer 2 500 emplois.

L’usine devrait ouvrir l’année prochaine. La contribution d’Ottawa devait être d’environ 500 millions de dollars. La législation américaine récemment adoptée complique l’affaire.

La loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) introduite par les États-Unis est un programme de plusieurs milliards de dollars visant à stimuler le secteur manufacturier américain en renforçant la chaîne d’approvisionnement des technologies d’énergie propre.

Champagne a expliqué mardi que parce que l’accord de Windsor avait été annoncé avant la mise en place de l’IRA, il ne contenait pas d’accord pour subventionner la production de l’usine de la même manière que l’accord de 13 milliards de dollars avec Volkswagen.

« Lorsque nous avons commencé avec Volkswagen, l’IRA était déjà en place », a-t-il déclaré. « Quand [Stellantis] sont venus nous voir, je pense de bonne foi, nous nous sommes assis avec eux et leur avons dit : « nous vous entendons »… maintenant nous disons à nos amis provinciaux en Ontario : « soyez avec nous comme vous l’avez toujours fait ».

Champagne a déclaré que des usines comme celles construites par Volkswagen et Stellantis resteront en activité pendant 50 à 100 ans, offrant des avantages économiques à la province pendant des générations.

« C’est pourquoi nous pensons qu’il est juste, dans une fédération, que la province paie sa juste part en ce qui concerne ces investissements stratégiques. »

Selon les détails de l’accord avec Volkswagen, le soutien fédéral à la production de l’usine devrait varier de 8 à 13 milliards de dollars sur 10 ans. Ottawa offre également environ 700 millions de dollars en subventions pour les dépenses en immobilisations à Volkswagen par l’intermédiaire de son Fonds d’innovation stratégique.

Les subventions à la production du Canada ne resteront en place que tant que la loi américaine sur la réduction de l’inflation restera en vigueur. Les subventions à la production entreront en vigueur après que l’entreprise aura construit l’usine de 7 milliards de dollars et commencé la production.