Champ, le berger allemand bien-aimé de la famille Biden est décédé

Le président Joe Biden a annoncé samedi que Champ, le plus âgé des deux chiens de la famille, était décédé paisiblement à la maison. Le berger allemand avait 13 ans. Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden, ont déclaré Biden et la première dame Jill Biden dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du président. Les Bidens passent le week-end chez eux à Wilmington, Delaware.

Les Bidens ont obtenu Champ d’un éleveur après que Biden a été élu vice-président en 2008. Champ était un incontournable à la fois à la résidence des vice-présidents de l’Observatoire naval et maintenant à la Maison Blanche. Dans leur déclaration, les Bidens ont déclaré que lorsque Champ était jeune, il était le plus heureux à courir après des balles de golf sur la pelouse de l’Observatoire naval, et que plus récemment, il aimait nous rejoindre en tant que présence réconfortante lors de réunions ou prendre le soleil dans le jardin de la Maison Blanche .

Dans nos moments les plus joyeux et dans nos jours les plus tristes, il était là avec nous, sensible à tous nos sentiments et émotions tacites, ont déclaré les Bidens.

Le décès de Champ laisse les Bidens avec leur jeune berger allemand, Major, que la famille a adopté de la Delaware Humane Society en 2018.

Les Bidens pouvaient parfois être vus promener leurs deux chiens sur la pelouse sud de la Maison Blanche, et les chiens rejoignaient parfois le président lors de voyages à Camp David ou de visites à domicile dans le Delaware.

Major a fait la une des journaux pour son mauvais comportement dans le passé. Major a causé une blessure au pied à Biden en novembre, après que le président élu de l’époque a trébuché sur le jeune chien alors qu’ils jouaient. Major et Champ ont été ramenés à la maison dans le Delaware à un moment donné, et Major a suivi une formation après que le jeune chien a eu deux incidents de morsure distincts à la Maison Blanche et qu’un chien inconnu semblait avoir fait caca dans un couloir de la Maison Blanche.

Champ, qui a montré son âge ces derniers mois dans sa fourrure grisonnante et sa démarche plus lente, était souvent une présence plus tranquille.

Les Bidens devraient amener un chat à la Maison Blanche pour rejoindre la famille très bientôt.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici