"Champ de débris" Trouvé près de l’épave du Titanic à la recherche d’un submersible disparu

Un « champ de débris » a été découvert par un robot sous-marin recherchant près de l’épave du Titanic un submersible disparu avec cinq personnes à bord, ont annoncé jeudi les sauveteurs.

Le développement est intervenu après que les sauveteurs ont insisté sur le fait que la mission multinationale de localisation de l’engin était toujours concentrée sur la recherche de l’équipage vivant malgré les craintes que l’oxygène du navire se soit épuisé.

« Des experts au sein du commandement unifié évaluent les informations », a déclaré la Garde côtière américaine dans un tweet.

Un champ de débris a été découvert dans la zone de recherche par un ROV près du Titanic. Des experts au sein du commandement unifié évaluent les informations. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) 22 juin 2023

La garde côtière a déclaré que le champ de débris avait été trouvé « dans la zone de recherche par un ROV (Remotely Operated Vehicle) près du Titanic ».

Elle n’a pas donné plus de détails mais a indiqué qu’elle tiendrait un point presse à 15h00 (19h00 GMT) à Boston.

Deux autres robots ont été déployés jeudi dans la chasse au sous-marin Titan, perdu quelque part dans une vaste bande de l’Atlantique Nord entre la surface de l’océan et plus de deux milles (près de quatre kilomètres) en dessous.

Sur la base de la capacité du sous-marin à contenir jusqu’à 96 heures d’air d’urgence, les sauveteurs avaient estimé que les passagers, qui comprennent des touristes payants, pourraient avoir manqué d’oxygène dans les premières heures de jeudi.

Mais alors que cette éventuelle date limite était passée, le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains a déclaré que les sauveteurs étaient « pleinement engagés » dans les opérations de recherche.

« La volonté des gens de vivre doit également être prise en compte. Nous allons continuer à chercher », a-t-il déclaré à l’émission Today de NBC.

Une vague d’actifs et d’experts a rejoint l’opération au cours de la dernière journée, et le sonar a capté des bruits sous-marins non identifiés.

– ‘Principal espoir’ –

Les organisateurs de la réponse – qui comprend des avions militaires américains et canadiens, des navires de la garde côtière et des robots téléguidés – concentrent leurs efforts près des sons.

Les bruits, entendus mardi et mercredi et qui ont été décrits comme ressemblant à des « coups », ont laissé espérer que les passagers étaient toujours en vie, bien que les experts n’aient pas été en mesure de confirmer leur source.

Le navire de recherche français Atalante a déployé jeudi un robot sans pilote capable de rechercher à des profondeurs allant jusqu’à 6 000 mètres (près de 20 000 pieds) sous l’eau, ont tweeté les garde-côtes américains.

Les experts ont appelé le Victor 6000 « le principal espoir » d’un sauvetage sous-marin.

Le navire canadien Horizon Arctic a également déployé un robot qui avait déjà atteint le fond de l’océan et commencé ses recherches.

Mauger a également déclaré que des navires transportant du personnel médical et une chambre de décompression sont en route vers la région.

Le Titan de 21 pieds (6,5 mètres) a commencé sa descente à 8h00 dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard.

Mais l’engin a perdu la communication avec son vaisseau-mère moins de deux heures après le début de son voyage pour voir le Titanic.

Il transportait le milliardaire britannique Hamish Harding et les deux citoyens pakistanais-britanniques Shahzada Dawood, un magnat, et son fils Suleman. OceanGate Expeditions facture 250 000 $ pour un siège sur le sous-marin.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, et un opérateur de sous-marin français Paul-Henri Nargeolet, surnommé « Mr Titanic » pour ses fréquentes plongées sur le site, sont également à bord.

Les navires et les avions ont parcouru 10 000 milles carrés (environ 20 000 kilomètres carrés) d’eau de surface – à peu près la taille de l’État américain du Massachusetts – pour le navire.

La tombe aqueuse du Titanic est située à 400 milles au large de Terre-Neuve, au Canada, et à plus de deux milles sous la surface de l’Atlantique Nord.

Les experts disent que même si le submersible est trouvé, le remonter en eau profonde serait difficile.

La Marine a envoyé un système de treuil spécialisé pour soulever des objets lourds à des profondeurs extrêmes avec d’autres équipements et du personnel, tandis que le Pentagone a déployé trois avions C-130 et trois C-17.

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

– ‘Je ne peux pas imaginer’ –

Il a été trouvé en 1985 et reste un leurre pour les experts nautiques et les touristes sous-marins.

La pression à cette profondeur, mesurée en atmosphères, est 400 fois supérieure à ce qu’elle est au niveau de la mer.

Tom Zaller a visité le Titanic il y a 23 ans dans un submersible semblable à celui qui manque.

« Vous envoyez un très petit navire à deux milles et demi, ce qui est incroyablement compliqué et technique », a-t-il déclaré. « C’est juste cette sphère apparemment peu sophistiquée. »

Zaller connaît Nargeolet depuis des décennies et était en contact avec Rush avant de se lancer dans la tournée de dimanche.

« J’étais dans ce sous-marin pendant 12 heures et tout fonctionnait bien », a déclaré Zaller. « Ils sont là depuis presque quatre jours. Je ne peux tout simplement pas imaginer. »

En 2018, l’ancien directeur des opérations maritimes d’OceanGate Expeditions, David Lochridge, a allégué dans un procès qu’il avait été licencié après avoir soulevé des inquiétudes concernant la « conception expérimentale et non testée » de Titan par la société.

