Un « CHAMP DE DÉBRIS » a été découvert lors de la recherche du sous-marin disparu du Titanic, a annoncé la Garde côtière américaine.

Le sous-marin d’OceanGate, Titan, a disparu avec cinq personnes à bord moins de deux heures après le début de sa descente de 12 500 pieds jusqu’à l’épave du Titanic dimanche.

Victor 6000, un robot capable d’aller 20 000 pieds sous l’eau, récure l’eau Crédit : Reuters

Un robot déployé à partir du navire canadien Horizon Arctic est également sur le fond marin pour le peignage sous Crédit : Alamy

Les garde-côtes américains ont déclaré que des experts « évaluaient les informations » après que le champ de débris ait été découvert par un robot à la recherche du sous-marin manquant.

Plus tôt dans la journée, des responsables ont déclaré qu’ils considéraient toujours la mission comme une « recherche et sauvetage actifs ».

Cela marque une percée potentielle dans un effort de plus en plus urgent 24 heures sur 24 pour trouver le sous-marin.

Les équipes de recherche ont cherché frénétiquement le navire dans l’Atlantique dans une course contre la montre tendue après avoir perdu la communication dimanche avec seulement 96 heures de survie.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, est coincé sur le sous-marin touché avec Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood et son fils Sulema.

Les garde-côtes américains ont averti que l’approvisionnement en oxygène devait se vider à 12 h 08 BST (7 h 08 HE) aujourd’hui – ce qui signifie qu’il est probable que l’équipage à bord de Titan soit désormais sans air respirable.

Les experts disent que les humains ne peuvent survivre que quelques minutes sans oxygène.

Mais les équipes de sauvetage espèrent un miracle alors que des robots sous-marins ont été déployés aujourd’hui pour rechercher le sous-marin touché.

Le sous-marin n’a pas refait surface dimanche après-midi – avec son « ping » final au vaisseau-mère Polar Prince plaçant le sous-marin directement au-dessus des ruines.

Mais les opérateurs n’ont pas informé les garde-côtes avant 12h40 BST (5h40 HE) – huit heures après la perte du contact.

Des bruits de claquement détectés sous l’eau mercredi ont fait naître l’espoir d’un miracle de dernière minute alors que des navires de sauvetage supplémentaires se sont précipités pour rejoindre une dernière tentative pour retrouver l’engin perdu Titan dans l’Atlantique.

Les arrivées tardives – transportant la technologie de recherche sous-marine la plus avancée au monde – ont fourni le meilleur espoir d’un incroyable sauvetage de dernière minute.

Les garde-côtes américains ont déclaré aujourd’hui que le navire canadien Horizon Arctic a déployé un robot qui a atteint le fond marin et a commencé sa recherche du sous-marin manquant.

Et des avions-cargos de la RAF et de l’USAF font voler aujourd’hui un submersible spécialisé ultra-profond vers St John’s Canada pour aider ce que les sources appellent maintenant la «mission de récupération».

Le véhicule télécommandé, surnommé Juliet, a déjà inspecté l’épave du Titanic.

Il vole avec un équipage de 10 opérateurs experts et 6 km de câble en acier blindé pour l’alimenter et le contrôler sous l’eau.

Mais des questions ont été soulevées quant à la raison pour laquelle il a fallu si longtemps à la Garde côtière pour être alertée de la disparition du navire.

Kathleen Cosnett, une cousine du milliardaire britannique Harding, a critiqué OceanGate pour avoir pris « trop ​​​​de temps » pour alerter les autorités.

M. Harding a payé 200 000 £ pour le voyage avec l’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, étudiant à l’Université de Glasgow.

Il était dirigé par le PDG d’OceanGate Stockton Rush, 61 ans, et l’explorateur français vétéran Paul-Henri Nargeolet, 77 ans.

La Garde côtière américaine a également été critiquée pour sa lenteur à autoriser des groupes privés dotés d’équipements de pointe à participer aux efforts de sauvetage.

Il est entendu que les équipes ont postulé dès lundi pour aider, mais n’ont été contactées qu’hier soir, rapporte le Mail.

Mais le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger, qui dirige l’opération de recherche, a insisté aujourd’hui pour que les sauveteurs restent concentrés sur la recherche des cinq membres d’équipage vivants.

L’ami de M. Harding, le professeur Mark Hannaford, fondateur de World Extreme Medicine, a également exhorté les gens à « ne pas perdre espoir ».

Il a déclaré à l’Independent : « Nous ne devons pas conclure l’opportunité de les sauver. Tous les efforts doivent se poursuivre jusqu’au point d’impossibilité. »

Et Guillermo Sohnlein, qui a fondé OceanGate avec M. Rush en 2009, pense que si les cinq hommes sont restés calmes et immobiles, il est possible que leur approvisionnement en oxygène ait duré plus longtemps.

Il a déclaré: « Aujourd’hui sera une journée critique dans cette mission de recherche et de sauvetage, car les fournitures de survie du sous-marin commencent à s’épuiser. »