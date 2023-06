«Champ de débris» découvert dans la zone de recherche près du Titanic, selon les garde-côtes américains | Nouvelles du monde

Un champ de débris a été découvert dans la zone de recherche par un véhicule sous-marin télécommandé près du Titanic, a annoncé la Garde côtière américaine.

« Les experts au sein du commandement unifié évaluent les informations », a ajouté un communiqué sur Twitter.

Une conférence de presse pour discuter des résultats est prévue ce soir à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Le champ de débris a été découvert par un véhicule télécommandé déployé par Horizon Arctic, un navire canadien.

Le ROV, qui est équipé de caméras et de sonar, avait réussi à atteindre le fond marin.

Le correspondant américain de Sky, James Matthews, de Boston, a qualifié la déclaration mise à jour de « significative ».

Il a ajouté: « Le mot » débris « ne sonne pas bien du tout dans une situation et à une profondeur où la pression de l’eau est énorme.

« Il peut causer des dommages considérables aux navires – comme le Titan – sur le fond marin, à 4 000 m (13 123 pieds) de profondeur.

« Si le pire s’était produit et que ce navire avait été brisé d’une manière ou d’une autre par les pressions à cette profondeur, le mot » débris « correspondrait parfaitement à ce scénario du pire. »

Il reste à confirmer si les débris sont liés au submersible manquant – mais néanmoins, il s’agit d’une percée potentielle dans un effort de sauvetage de plus en plus urgent et 24 heures sur 24.

Titan avait disparu dimanche dans l’océan Atlantique – à 435 miles au sud de Terre-Neuve, Canada – lors d’une plongée d’expédition pour voir l’épave du Titanic.

Cinq hommes sont à bord : Le milliardaire britannique Hamish Hardingl’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood, son fils Suleman Dawood, le directeur général et fondateur américain d’OceanGate, Stockton Rush, et le pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet.

Les garde-côtes américains avaient prédit que l’alimentation en air du navire s’épuiserait à 12 h 08, heure du Royaume-Uni, jeudi.

Des navires, des avions et des engins sous-marins de plusieurs pays ont été déployés dans la région avec des sauveteurs fouillant une partie éloignée de l’océan Atlantique de plus de deux fois la taille de l’État américain du Connecticut dans des eaux aussi profondes que 4 020 m (13 200 pieds).