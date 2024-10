Champ de bataille électoral : la Caroline du Nord commence à voter en personne tout en se remettant d’Hélène

ASHEVILLE, Caroline du Nord — Le vote anticipé en personne devait commencer jeudi dans tout l’État, sur le champ de bataille présidentiel de Caroline du Nord, y compris dans les zones montagneuses où des milliers d’électeurs potentiels manquent toujours d’électricité et d’eau courante après avoir voté. L’ouragan Hélène des inondations épiques.

Plus de 400 sites dans les 100 comtés devaient ouvrir jeudi matin pour la période de vote anticipé de 17 jours, a déclaré cette semaine la directrice exécutive du Conseil national des élections, Karen Brinson Bell. Seuls quatre des 80 sites des 25 comtés de l’ouest les plus durement touchés par la tempête ne rouvriront pas.

« Nous n’en avons perdu que quelques-uns, malgré les dégâts importants, la perte d’électricité, d’eau, d’Internet et de téléphone, ainsi que l’effondrement des routes dans toute la région », a déclaré Brinson Bell, qui a félicité les responsables de la gestion des urgences, les services publics et les travailleurs électoraux. « C’est un effort dont tous les Caroliniens du Nord devraient être fiers. »

Arrivée d’Hélène il y a trois semaines dans le Sud-Est des villes isolées décimées dans les Appalaches et tué au moins 246 personnes, soit un peu plus de la moitié des décès liés à la tempête en Caroline du Nord. Il s’agit de l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé le continent américain depuis Katrina en 2005.

Le vote anticipé en personne, qui se poursuit jusqu’au 2 novembre, est très populaire en Caroline du Nord. Plus de 3,6 millions de bulletins de vote, soit 65 % de tous les bulletins de vote exprimés, ont été déposés de cette manière lors des élections générales de 2020. Lors des élections de 2016, 62 % de tous les bulletins de vote exprimés ont été déposés lors d’un vote anticipé en personne.

Brinson Bell a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à une diminution du nombre d’électeurs votant tôt. Au lieu de cela, a-t-elle dit, il est possible que ce chiffre augmente, car certains électeurs des zones touchées par la tempête ne voudront peut-être pas attendre le jour du scrutin. Le vote anticipé en personne permet également à quelqu’un de s’inscrire sur les listes électorales et de voter simultanément.

Le vote par correspondance en Caroline du Nord a commencé il y a quelques semaines, avec plus de 60 000 bulletins de vote remplis jusqu’à présent, ont indiqué les responsables électoraux. Les personnes déplacées par Hélène sont autorisées à déposer leur bulletin de vote par correspondance dans n’importe quel site de vote anticipé de l’État.

L’importance du vote anticipé n’a pas été oubliée lors des campagnes présidentielles de la vice-présidente Kamala Harris et de l’ancien président Donald Trump.

Jeudi, le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz devait faire campagne à Winston-Salem et à Durham, où il devait être rejoint par l’ancien président Bill Clinton.

La gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, la sénatrice américaine Cindy Hyde-Smith du Mississippi et le président du Comité national républicain Michael Whatley devaient participer à la « tournée en bus de l’équipe Trump » lorsqu’elle reprendra jeudi dans le comté de Rutherford, qui a été parmi les plus durement touchés. zones.

Le scrutin en Caroline du Nord comprend également des courses pour les postes de gouverneur, de procureur général et plusieurs autres postes à l’échelle de l’État. Tous les sièges de la Chambre des représentants et de l’Assemblée générale des États-Unis sont également à réélire.

Les conseils électoraux des comtés ont bénéficié de flexibilité modifier les sites de vote anticipé, y compris les emplacements et leurs horaires quotidiens. Dans le comté de Buncombe, qui comprend le centre de population d’Asheville, une ville dévastée par la tempête, 10 des 14 sites de vote anticipé prévus seront ouverts.

Dans le comté de Watauga, qui abrite l’université d’État de Boone et des Appalaches, le conseil a ajusté les heures de vote anticipées pour éviter les déplacements en soirée pour les électeurs et les agents électoraux. Ils ont également élargi les options de vote le week-end.

Le directeur des élections de Watauga, Matt Snyder, a déclaré mercredi que le fait que les six sites soient prêts pour jeudi était un exploit auquel son bureau ne s’attendait pas immédiatement après l’arrivée d’Helene. Mais les responsables électoraux ont travaillé les week-ends pour se préparer.

« C’est épuisant », a déclaré Snyder. « Les journées durent 16 heures… mais tout le monde semble participer. »

Les responsables des 25 comtés touchés par la tempête étaient encore en train d’évaluer les lieux de vote le jour du scrutin, la « grande majorité » devant être accessible aux électeurs, a déclaré Brinson Bell.

Il s’agit de la première élection présidentielle générale pour laquelle les électeurs de Caroline du Nord doivent présenter une pièce d’identité avec photo. Une personne qui a perdu sa carte d’identité à cause de la tempête peut remplir un formulaire d’exception.

___

les rédacteurs d’Associated Press Gary D. Robertson à Raleigh, Caroline du Nord ; Christina A. Cassidy à Atlanta ; et Christine Fernando à Chicago ont contribué à ce rapport.