Champ Biden, le chien le plus âgé du président Joe Biden, décède à 13 ans

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden pleurent la perte de leur premier chiot présidentiel, Champ Biden.

Le vieux berger allemand du président est décédé à la maison quelques mois seulement après avoir aidé à ramener la joie canine à la Maison Blanche.

Le président et la première dame se sont souvenus du « doux et gentil garçon » sur Instagram samedi.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison », a-t-il écrit. « Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden. »

L’aîné des deux bergers allemands du président Joe Biden et de la première dame Jill Biden, Champ avait montré ces derniers mois des signes de baisse d’énergie lors d’apparitions publiques pour des promenades sur le terrain de la Maison Blanche.

« Dans nos moments les plus joyeux et dans nos jours les plus tristes, il était là avec nous, sensible à tous nos sentiments et émotions non exprimés », a ajouté Biden.

Champ et son jeune camarade toutou, Major, le chiot de sauvetage exubérant et parfois méchant de 3 ans, ont été les premiers chiens à élire domicile à la Maison Blanche depuis le départ de Sunny et Bo Obama en 2017. L’ancien président Donald Trump et ses la famille n’étaient pas des gens de chien.

Mais les Bidens le sont, et Champ était aimé de sa famille. De plus, les chiens sont généralement de bonnes relations publiques pour l’image présidentielle.

Peu de temps après l’inauguration, lorsque Champ et Major ont été amenés de la maison Biden dans le Delaware à la Maison Blanche, des photos publiées sur les réseaux sociaux et capturées par des photographes les montraient en train de gambader sur la pelouse sud.

Eh bien, Major a gambadé. Champ boitait principalement vers un endroit ensoleillé, s’assit et regarda Major courir.

Juste avant la Saint-Valentin, lorsque POTUS et FLOTUS, accompagnés d’un groupe de presse, promenaient les chiens et visitaient les décorations surprises de la Saint-Valentin de la première dame sur la pelouse nord, Champ, alors âgé de 13 ans, semblait avoir une jambe arrière gauche grinçante alors qu’il tombait sur la pelouse.

Major, le tout premier chien de sauvetage à vivre à la Maison Blanche, a été adopté, a déclaré le président, car on leur a dit que la meilleure façon de garder le « vieux » Champ était de « lui avoir un jeune chien ».

Le 31 mars, alors qu’un groupe de presse attendait dans un couloir pour accompagner la première dame lors d’un voyage en Californie, des journalistes ont repéré un tas de caca sur le tapis rouge à l’extérieur de la salle de réception diplomatique, juste à côté de la pelouse sud.

Katie Bennett de CNN, qui était là, a déclaré que c’était Champ qui avait fait le dépôt accidentel. « Tous ceux d’entre nous qui ont élevé un chien jusqu’à un âge avancé sont très sensibles à la façon dont nos chiens bien-aimés montrent un déclin », a-t-elle déclaré à Brian Stelter de CNN. « Ça m’a brisé le cœur. »

En toute honnêteté, des accidents comme celui-ci se sont déjà produits, tout comme le comportement de mauvais chien. L’un des chiens d’eau portugais du président Barack Obama, Sunny, aimait se faufiler et faire caca dans le manoir, selon les Obama.

Pendant ce temps, Major a eu ses propres problèmes, mais différents: il a été un peu trop rapide avec un pincement lorsqu’il est confronté à des étrangers dans son espace. Il s’adapte toujours à la vie dans le manoir exécutif, disent les responsables de Biden.

Le 29 mars, il a mordu quelqu’un lors d’une promenade, selon Michael LaRosa, porte-parole de Jill Biden. La personne, qui n’a pas été identifiée, a été examinée par le personnel médical de la Maison Blanche et est retournée au travail sans blessure, a déclaré LaRosa.

Plus tôt, le 8 mars, Major a causé une blessure mineure à un employé des services secrets et a dû passer du temps à se former au Delaware.

Contribution : Elise Brisco