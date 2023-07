Chambres séparées : le secret d’une vie heureuse – et maintenant avec l’approbation royale

Nom: Chambres séparées.

Apparence: Imaginez une chambre. Maintenant, doublez-le.

Statut: La clé d’un mariage heureux.

C’est audacieux déclaration. Eh bien, un expert royal a affirmé que dormir dans des chambres séparées avait fait des merveilles pour le roi Charles et la reine Camilla.

D’accord, ce sont les chambres séparées. Apparemment, le roi souffre de maux de dos chroniques, qu’il est capable de gérer plus efficacement s’il dort seul.

Ce n’est donc pas le palais, ni le l’argent, ou le npas avoir un vrai travail? Non. Dormir séparément est apparemment ce qui les rend heureux.

« Content” semble être un étirement. Ils ont en permanence les visages des personnes en attente de chirurgie dentaire. OK, très bien, oublie ces deux-là. Beaucoup de couples dorment dans des chambres séparées.

Ils font? Quatre sur 10 d’entre nous, apparemment.

Pourquoi? Vous n’êtes jamais sorti avec un ronfleur ? Peut-être avez-vous des horaires différents. Ou peut-être avez-vous simplement du mal à maintenir un frisson sexuel avec quelqu’un qui pète 15 fois par nuit.

Logique. Il y a aussi la question de la décoration intérieure. Le Daily Mail a affirmé que la chambre de Camilla était « décorée exactement comme elle l’aime », ce qui semble être une manière codée de dire qu’elle ne supporte pas la façon dont son mari a décoré la sienne.

Mais qu’en est-il de l’intimité ? Eh bien, l’autre secret que le roi Charles et Camilla ont, c’est qu’ils ont trois chambres : une pour lui, une pour elle et une partagée qu’ils peuvent utiliser chaque fois qu’ils se retrouvent pris de désir.

Euh. Donc, c’est votre réponse. Si vous voulez avoir un mariage heureux, assurez-vous simplement de vivre dans une maison géante.

Oh super, je vais juste sortir et acheter un de ceux-là, alors. Ou vous pourriez toujours faire mieux. Helena Bonham Carter et Tim Burton vivaient dans des maisons séparées mais contiguës. Frida Kahlo et Diego Rivera vivaient dans des maisons reliées par un pont. Et ils semblaient heureux.

Non, ils ne l’ont pas fait. Le premier couple est depuis longtemps divorcé et le second se trompait constamment. Hé bien oui. Mais je parie qu’ils ont bien dormi.

Peu réaliste, n’est-ce pas ? Vous devez admettre que cela a un certain sens. Dormir à part donne à chacun la moitié du temps et de l’espace pour être sa propre personne. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter d’avoir des relations sexuelles.

Vous êtes tout à fait l’avocat. Dormez-vous à part ? En fait, oui. Oui. Je me réveille chaque matin heureux et bien reposé.

Et as-tu encore beaucoup de sexe ? Est-ce le moment? Doit être éteint.

Dites : « Des chambres séparées pourraient simplement préserver votre mariage. »

Ne dites pas : « Mais j’aime câliner mon voleur de couette qui ronfle, pète et transpire tous les soirs. »