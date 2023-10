Assis dans le hall de l’hôtel Metropol de Moscou au milieu des années 90, un client et moi (je travaillais dans la finance à l’époque) regardions ceux qui passaient par ici, des hommes à l’air dur impliqués dans on ne sait quoi. , des femmes élégantes impliquées dans des affaires d’on savait quoi, de riches « nouveaux Russes » arborant de la haute couture et un mépris ostentatoire pour la grisaille soviétique – tous des personnages courants à Weimar Moscou. Les deux hommes en pleine conversation à une table voisine faisaient l’objet d’une enquête dans le cadre d’un scandale financier qui faisait alors la une des journaux au Royaume-Uni “Qu’est-ce que c’est, Casablanca” a demandé mon client, qui n’était jamais allé en Russie auparavant. ” A peu près “, ai-je répondu.

Dans le très lisible L’Hôtel Rouge, Alan Philps oppose le dénuement extrême enduré par la plupart des habitants de Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale avec le mode de vie dont jouissent certains de ceux qui séjournent sur « l’île magique du Métropol ». Un demi-siècle plus tard, l’hôtel, sûr (plus ou moins), confortable et ordonné (plus ou moins), était un refuge contre la ville turbulente et misérable hors de ses murs, redevenu une île, après une longue période dans la seconde moitié. de l’époque soviétique, alors qu’il n’était, écrit Philps, que « le meilleur d’une mauvaise série d’hôtels moscovites ».

Les débuts du Metropol avaient été bien plus glamour. Un bâtiment Art Nouveau décousu idéalement situé à proximité du Théâtre Bolchoï et à quelques pas de la Place Rouge, il a été inauguré en 1905 comme un symbole, raconte Philps, “de la modernité et du progrès”, et s’est rapidement transformé en un terrain de jeu fiable et dissolu pour les riches. Les premières « filles du Métropol » sont apparues, et, à moins que le lieu se soit transformé ces dernières années, elles sont rarement absentes depuis.

Mais la Russie s’est ensuite retrouvée submergée par une vision plus sombre de l’avenir. Le Metropol a été réquisitionné par le nouveau gouvernement bolchevique pour servir de logement et de bureaux à ceux qui dirigent le dernier despotisme russe. L’hôtel a sombré dans la misère avant sa renaissance comme « une île » – ce mot encore une fois – « d’abondance où les visiteurs étrangers influents étaient bavardés ». Mais c’était une île qui pouvait être attaquée. Lors des purges des années 1930, ceux qui avaient élu domicile dans cet hôtel pouvaient, comme Evgeny Veger, une des étoiles montantes du Parti communiste, se retrouver emmenés la nuit par la police secrète. Le lendemain matin, raconte Philps : « Le bruit des pleurs dérivait dans le couloir du Boyarsky Zal, une salle de réception où Solange [Veger’s wife] avait cherché refuge pour cacher sa détresse aux enfants.

Veger est abattu, Solange est internée dans un hôpital psychiatrique. Le Boyarski Zal est toujours une salle de réception.

En juin 1941, l’Allemagne envahit l’URSS. Dans les mois qui suivirent, « au moins cinquante des plus grands correspondants de guerre du monde – et quelques chanceliers intrépides » se rendirent à Moscou pour couvrir le conflit. Les dirigeants soviétiques, désespérés d’avoir besoin d’équipements militaires des Américains et des Britanniques, avaient admis qu’ils ne pouvaient pas interdire les journalistes occidentaux, mais faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour limiter ce qu’ils voyaient et ce qu’ils publiaient. L’Hôtel Rouge tourne autour de la description de cet effort par son auteur et de la réaction des journalistes. Philps est un conteur doué et perspicace, avec un sens aigu pour une anecdote révélatrice, y compris, à mon grand étonnement, une histoire proche d’un mot d’esprit (menaçant, naturellement) de Viatcheslav Molotov, le ministre des Affaires étrangères notoirement austère de Staline. Le récit de Philps bénéficie également de la perspective qu’il a acquise en tant que journaliste. Il a travaillé pour la première fois à Moscou en 1979, « lorsque le système de contrôle de la presse mis au point en 1941 était moins invasif mais toujours reconnaissable ».

La première stratégie du Kremlin a été d’isoler ses invités indésirables des médias occidentaux. Leur installation à Metropol, cette « île » soigneusement surveillée, les a coupés de presque tous les Russes ordinaires qui autrement auraient pu risquer de parler à un étranger. Ce cordon sanitaire a été étendu à l’intérieur des murs du Metropol : la salle à manger a été fermée, réduisant les chances de contact avec les résidents de longue date de l’hôtel, parmi lesquels de nombreux vieux bolcheviks maladroitement au courant des rouages ​​internes du régime soviétique. Il va sans dire que les secrétaires-traductrices des journalistes ont été contrôlées par la police secrète, chargées de rendre compte de leurs accusations et de leur faire connaître la ligne du parti. Une poignée d’entre eux ont plutôt choisi de divulguer ce qu’ils pouvaient sur la vie dans l’État soviétique, une décision périlleuse, avec, comme le révèle Philps, des conséquences parfois horribles.

Les correspondants de guerre étaient également généralement tenus à une certaine distance de la guerre ou, plus précisément, de la ligne de front (ce qui est peut-être compréhensible, dans les premiers stades des combats, compte tenu de l’ampleur de la catastrophe qui a englouti l’Armée rouge). Une excursion richement servie et saturée de vodka dans une ville nouvellement (et brièvement) libérée près de Smolensk, qui s’est terminée par un banquet grotesquement proche de la misère que les Allemands avaient laissée derrière eux, n’était pas tout à fait la même chose.

Dans ces circonstances, la capacité des journalistes occidentaux à faire bien plus que réécrire des communiqués de presse officiels dans les pièces où ils travaillaient le jour et dormaient la nuit était sévèrement limitée. Et c’était avant que les censeurs ne se mettent au travail. Certains journalistes, convaincus, explique Philps, que « la victoire de Staline inaugurerait une ère de paix et de progrès dans toute l’Europe », se contentaient de « peaufiner la propagande du Kremlin ». D’autres, plus cyniques, s’en allèrent, tenus en ordre par la crainte de perdre leur visa soviétique. En dehors de tout le reste, ils étaient généralement bien payés (souvent exonérés d’impôt) et bénéficiaient de généreuses allocations de dépenses. Il y avait aussi la possibilité de gagner encore plus « en écrivant des livres sur la Russie, dont les ventes étaient assurées ». Mais même lorsqu’ils manquaient de l’aide de quelqu’un d’assez courageux pour dire la vérité, ni les cyniques ni les optimistes n’auraient pu ignorer la nature du régime de Staline. La paranoïa et les contrôles auxquels ils étaient soumis, sans parler des aperçus occasionnels de ce qu’ils n’étaient pas censés voir, n’ont dû leur laisser aucun doute, même si ceux qui avaient adopté une vision plus optimiste auraient pu en rejeter toutes les implications. Pendant ce temps, les journalistes qui essayaient de publier des textes plus critiques “dépensaient leurs énergies à combattre la censure et perdaient”.

Il n’est pas étonnant que tant de gens se soient tournés vers cette boisson bon marché qui, avec la bonne nourriture difficile à trouver (quelques morceaux de sucre étaient un pourboire acceptable pour les serveurs de l’hôtel), leur était si librement accessible. Pour Edgar Snow, l’un des journalistes invités, le Metropol “ressemblait et sentait un peu comme un vaste bordel en ruine”. Néanmoins, c’était une cage dorée, aussi crasseuse soit-elle, dotée d’un chauffage pour l’essentiel fiable, d’un accès à un abri anti-aérien impressionnant et du luxe de l’eau chaude dans les salles de bains privatives, une aide à la séduction ainsi qu’à la propreté.

L’histoire de Philps repose en grande partie sur une concentration étroite sur certains de ses principaux protagonistes, du journaliste gros buveur et buveur de dentifrice qui attrape la jeune fille, à l’ancien espion révolutionnaire et communiste qui s’est retourné contre la dictature soviétique. Ils méritent l’attention. Je voulais aussi en savoir plus sur le Cockney Bolchevik qui était le directeur adjoint du Metropol, mais malheureusement aucun autre détail n’a été fourni.

Philps conclut, à juste titre, que « Staline a gagné la guerre de propagande » et que cela était en partie dû à la complicité de la presse moscovite dans la répression de la couverture négative de l’Union soviétique. Et c’était important alors que la vieille guerre touchait à sa fin. « Nourris pendant des années d’une image aseptisée de Staline », le public britannique (et, j’ajouterais, pas seulement lui) était dangereusement mal préparé à affronter la réalité terrifiante qui sous-tendait la guerre froide qui l’attendait.

L’Hôtel Rouge : Moscou 1941, l’Hôtel Metropol et l’histoire inédite de la guerre de propagande de Staline

par Alan Philps

Livres Pegasus, 464 pages, 29,95 $

Andrew Stuttaford est le rédacteur en chef de Revue nationale‘s Capital Matters.