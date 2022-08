Chambre ou appartement à l’étroit ? Voici six idées d’organisation de la maison pour les petits espaces

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Lorsque COVID-19[feminine] frappé en 2020, ma femme et moi, avec nos deux jeunes enfants, avons décidé d’emménager chez mes parents, en partie pour rembourser une dette et en partie pour économiser de l’argent pour acheter notre propre maison. Nous avons quitté la première maison dans laquelle nous avions vécu en famille (avant cela, il s’agissait d’une série d’appartements allant de 600 à 720 pieds carrés) et avons voyagé pour rester chez mes parents, où nous réclamions la moitié du deuxième étage, comprenant une salle de bain, deux chambres et un grenier. Nous avons installé notre propre kitchenette de fortune et réacclimaté à un espace de moins de 1 000 pieds carrés.

Au fil des ans, nous avons dû apprendre à la dure comment vivre dans de petits espaces tout en contrôlant le débordement de jouets (nos enfants) et de livres (les nôtres) qui se produit inévitablement. Nous avons donné ou vendu beaucoup de nos biens (réduire à deux bibliothèques n’était pas facile), mais plus important encore, nous avons appris à organiser l’espace. Et le principe de base selon lequel nous nous organisons maintenant est le suivant : tout ce qui peut doit servir un double objectif, généralement comme stockage.

Mais soyons plus précis. Voici six des meilleures idées de rangement que nous avons découvertes au fil des ans et qui peuvent vous aider à rendre n’importe quelle pièce ou appartement exigu plus spacieux. (Pour plus de conseils d’organisation, consultez le meilleure façon d’organiser un réfrigérateur et comment désencombrer votre placard).

David Prêtre/Crumpe Il est facile d’utiliser l’espace mural bas pour les meubles et l’espace mural haut pour la décoration (pensez aux affiches ou aux peintures). Il existe de nombreuses façons d’utiliser vos murs plus efficacement, que ce soit en installant une bande magnétique pour contenir vos couteaux, une étagère pour contenir plus de livres ou un tiroir de type lettre réutilisé comme celui illustré ci-dessus pour contenir divers petits bibelots ou jouets qui pourraient autrement encombrer votre espace.

David Prêtre/Crumpe Nous sommes devenus de grands partisans des organisateurs de cubes au fil des ans, en partie parce qu’ils permettent de garder une pièce uniforme même lorsque vous changez ce que vous y stockez. Les organisateurs de cubes sont particulièrement utiles dans les zones réservées aux enfants, où le nettoyage quotidien des jouets peut rapidement devenir écrasant.

David Prêtre/Crumpe Qu’il s’agisse du haut d’une étagère haute ou de rampes qui deviennent facilement des collecteurs d’encombrement, vous pouvez trouver des façons d’utiliser ces espaces plats pour ajouter plus de rangement (qui regards bien) à votre espace de vie. Comme les livres sont l’un de nos objets de désordre les plus courants, nous avons ajouté des étagères au pied supérieur du mur dans divers appartements, et ici nous avons utilisé des serre-livres pour utiliser une rampe pour un rangement supplémentaire des livres.

David Prêtre/Crumpe N’ayez pas peur d’afficher vos affaires Dans notre configuration actuelle de kitchenette, nous avons peu d’espace pour ranger les essentiels quotidiens, tels que les tasses à café. Nous avons donc passé quelques mois à chercher des étagères décoratives où les choses que nous devions stocker pourraient être exposées – non pas comme un encombrement, mais comme un choix esthétique. Nous avons utilisé la même stratégie dans la salle de bain, où il n’y a pas d’armoire à pharmacie, et dans les placards où nous avons installé des vanités de fortune au fil des ans. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir à quoi ressemble l’un de nos comptoirs : il est plein de choses, mais fonctionnel et pas mal à regarder.

David Prêtre/Crumpe Utilisez des contenants uniformes (comme des bocaux Mason) L’un des problèmes de la vie dans de petits espaces est de lutter contre l’apparition constante d’encombrement. Bien que différentes personnes aient des besoins différents, une réflexion plus créative sur les conteneurs peut être utile. Dans la cuisine, par exemple, nous avons trouvé que l’utilisation de bocaux Mason était utile pour stocker tous nos divers matériaux de cuisson et de cuisson – nous conservons l’avoine, les céréales, les sucres, le riz et d’autres matériaux en vrac dans ces bocaux, en les remplissant de temps en temps. des sacs plus grands que nous pouvons garder au fond du garde-manger. Cela permet de garder des quantités gérables d’ingrédients accessibles sans ajouter à l’apparence de désordre dans la cuisine.

David Prêtre/Crumpe Gardez votre espace au sol segmenté Dans les différents appartements que nous avons habités au fil des ans, nous avons souvent dû nous contenter d’une seule pièce centrale, qui triple en salon, salle à manger et salle de jeux pour les enfants. Le problème est que lorsque les enfants éparpillent des jouets sur le sol, cela signifie que votre salon et votre salle à manger sont également saccagés. Une façon d’aider à limiter cela est de segmenter la pièce ou de créer des zones. Cela peut sembler aussi simple que de garder votre canapé et votre téléviseur d’un côté de la pièce et votre chaise et votre étagère de l’autre. Ou vous pouvez organiser vos meubles pour aider à organiser la pièce dans des moyens plus élaborés. L’idée est que si vous utilisez une zone – disons, la zone TV – vous pouvez la ranger plus facilement avant de passer ailleurs, en gardant la pièce dans sa forme générale même lorsque vous vous déplacez et utilisez différentes zones. De plus, cette stratégie facilite simplement la cohabitation avec les autres dans un petit espace.

Avez-vous d’autres trucs ou astuces pour maximiser l’espace dans votre logement? Faites le nous savoir dans les commentaires.

