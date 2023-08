Chambre de commerce d’Oswego-10100715 – Section locale de Shaw

Le cyberharcèlement via les réseaux sociaux devient une réalité pour de nombreuses entreprises. Cela peut avoir un impact sérieux sur la réputation des entreprises et des particuliers, laissant beaucoup se demander comment faire face à ces attaques sans aggraver la situation.

Les cyberintimidateurs sont des personnes qui provoquent intentionnellement les autres en se plaignant en ligne en utilisant un langage incendiaire ou offensant et en diffusant des informations erronées juste pour causer des problèmes. Ils constituent une véritable menace pour votre entreprise, car leurs commentaires négatifs, leurs mensonges et leurs propos offensants peuvent être vus par les personnes qui suivent votre entreprise en ligne. Cela peut devenir viral et votre marque peut être endommagée. Vous devez être prêt à réagir de manière appropriée en les ignorant jusqu’à ce qu’ils disparaissent, en les écoutant et en corrigeant les erreurs, ou en clarifiant pourquoi les choses ont été faites comme elles l’ont été. Évitez de répondre de manière négative et, si nécessaire, bloquez/interdisez les cyberintimidateurs.

Pour les mauvaises critiques ou commentaires en ligne, ceux-ci doivent être traités rapidement.

Reconnaissez le problème et excusez-vous, mais ne soyez pas sur la défensive. Invitez l’examinateur à se connecter avec vous hors ligne. Cela permet aux autres de savoir que vous êtes investi et intéressé à travailler avec les gens.

Contactez le client en privé après avoir laissé une réponse publique, si possible. Posez des questions et obtenez plus de détails afin de comprendre l’ensemble du tableau et de mieux résoudre le problème.

Faites tout ce que vous pouvez (dans la limite du raisonnable) pour remédier à la situation.

Demandez une seconde chance. C’est votre fenêtre d’opportunité pour en faire un client fidèle.

Passez. Certaines personnes vont juste se plaindre et ne seront pas contentes.

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde – ne vous disputez pas avec eux en ligne, car cela dégénérera rapidement. Certaines personnes veulent juste créer du drame – elles ont tendance à avoir quelque chose à dire sur tout, mais rien à apporter. Ne le prenez pas personnellement. Vous attirerez les clients qui vous aiment et vous pouvez laisser partir certains clients.

