Chambre cardiaque anormale liée à un risque plus élevé de démence : étude

22 août 2022 – Selon une nouvelle étude, les personnes âgées dont la cavité cardiaque supérieure est de taille anormale ou ne fonctionne pas bien peuvent présenter un risque jusqu’à 35 % plus élevé de démence.

La condition, appelée cardiopathie auriculaire, implique des anomalies dans l’oreillette gauche, l’une des deux cavités supérieures du cœur. Le lien avec la démence est présent même si une personne n’a pas eu de symptômes cardiaques, disent les auteurs de l’étude.

La recherche, menée par Michelle C. JohansenMD, du Département de neurologie de l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins à Baltimore, a été publié en ligne le 10 août dans le Journal de l’American Heart Association.

La cardiopathie auriculaire a été associée à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire (FA), et comme les accidents vasculaires cérébraux et la fibrillation auriculaire sont liés à un risque plus élevé de démence, il était important de déterminer si la cardiopathie auriculaire est liée à la démence, ont déclaré les auteurs de l’étude.

Ensuite, la question suivante était de savoir si ce lien est indépendant de la fibrillation auriculaire et de l’AVC, et leurs recherches suggèrent que c’est le cas.