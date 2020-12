La recherche du butin emblématique de la Amber Room touche à sa fin, car des plongeurs polonais ont trouvé des coffres scellés près de l’épave d’un navire qui aurait transporté le trésor des tsars russes pillé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le paquebot allemand Karlsruhe était remarquablement situé au fond de la mer Baltique au large des côtes polonaises en novembre. Il a coulé en avril 1945, lors d’une attaque par des avions soviétiques, alors qu’il était en mission pour évacuer les nazis restants de la ville de Koenigsberg (aujourd’hui Kaliningrad) avant l’arrivée de l’Armée rouge en progression.

© Facebook / Baltictech





Le contenu tristement célèbre de la chambre d’ambre était stocké à Koenigsberg depuis 1941, mais avait été arraché du palais de Catherine à Tsarskoe Selo à l’extérieur de Leningrad (maintenant Saint-Pétersbourg) par les forces allemandes d’invasion en 1945, et semblait avoir disparu sans laisser de trace.

Les scientifiques et les chasseurs de trésors ont cherché en vain la chambre Ambre au cours des 75 dernières années, mais beaucoup avaient exprimé la conviction que c’était probablement à bord du Karlsruhe.

Lundi, des plongeurs de l’équipe Baltictech, qui était à l’origine de la découverte du Karlsruhe, sont retournés au navire coulé et ont effectué une étude sonar de la zone qui l’entoure.

© Facebook / Baltictech





« Comme nous le soupçonnions, autour de l’épave, et en particulier devant la tête de bec du navire, de nombreux objets de l’intérieur du navire se sont répandus », ont déclaré les plongeurs dans un message Facebook.

L’enquête, réalisée par un robot sous-marin télécommandé, qui est descendu vers le bas, a révélé au moins 10 coffres et « Beaucoup d’autres bibelots » qui était tombé des boîtes ouvertes, ont-ils ajouté.

© Facebook / Baltictech





L’un des malles avait « Des joints en caoutchouc spéciaux, ce qui nous donne l’espoir qu’il pourrait y avoir des objets de valeur à l’intérieur, » l’équipe a révélé.

Les plongeurs ont suggéré que parmi eux pourrait être « peintures, » mais ils pourraient bien se révéler être des panneaux orange ou quelque chose de complètement différent.

La chambre, décorée de panneaux d’ambre, ornée d’ornements et de miroirs en or, avait été offerte à Pierre le Grand par Friedrich-Wilhelm Ier de Prusse au début du XVIIIe siècle, devenant l’une des possessions les plus célèbres de la royauté russe.

Aussi sur rt.com La légendaire Amber Room pourrait être cachée à l’intérieur du train au trésor nazi « retrouvé » en Pologne, selon un journaliste

Mais le mystère ne sera pas encore résolu, car l’hiver est déjà arrivé et les recherches sur l’épave de Karlsruhe seront suspendues jusqu’en avril de l’année prochaine.

L’équipe Baltictech a déclaré plus tôt qu’elle ne serait pas en mesure de récupérer elle-même la cargaison du navire. En tant que plongeurs archéologiques, ils ne sont autorisés à travailler qu’à une profondeur allant jusqu’à 40 mètres, et la Karlsruhe s’est immobilisée à plus de 80 mètres. Une telle opération nécessiterait des plongeurs militaires et pourrait coûter des millions, ont-ils averti.

Les visiteurs assistent à la salle d’ambre du palais Catherine au musée d’État Tsarskoïe Selo à Pouchkine, près de Saint-Pétersbourg. © Spoutnik / Alexei Danichev





Cependant, descendre au fond de la mer n’est pas le seul moyen de voir la salle d’ambre, car des artisans russes en ont créé une réplique, qui étonne désormais les touristes visitant le musée du palais Catherine.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!