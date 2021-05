Chambre à voter sur la création de la commission

La Chambre prévoit de voter mercredi sur un projet de loi bipartite visant à créer une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain alors que les dirigeants du GOP de la chambre font pression contre son adoption.

Le plan mettrait en place un panel pour enquêter sur l’attaque contre la législature par une foule de partisans de Trump, qui a entraîné la mort de cinq personnes, dont un officier de police du Capitole. Les dirigeants démocrates et républicains nommeraient chacun cinq personnes à la commission de 10 membres, qui publierait un rapport après la fin de son enquête.

La Chambre dirigée par les démocrates devrait adopter la mesure avec un certain soutien du GOP alors que les législateurs recherchent plus d’informations sur ce qui a conduit à la tentative violente de perturber le transfert du pouvoir au président Joe Biden. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, s’est opposé au plan et son équipe de direction a formellement exhorté les républicains à voter contre.

Le sort du projet de loi au Sénat n’est pas clair. Alors que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., envisage de le soumettre au vote, le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré mardi que son caucus était « indécis » sur l’opportunité de le soutenir. Les démocrates auraient besoin de 10 votes du GOP pour approuver la mesure au Sénat.