Chamber Week fait partie des festivités de septembre de l’ECCI – Shaw Local

Pour célébrer la semaine de la chambre de commerce dans l’Illinois, la chambre de commerce et d’industrie d’Elmhurst parraine un mois d’événements de réseautage et de collecte de fonds, et offre des incitations au recrutement pour les nouveaux membres et les membres réactivés.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a proclamé du 11 au 17 septembre Semaine de la chambre de commerce dans l’Illinois et le maire d’Elmhurst, Scott Levin, a publié une proclamation du maire déclarant du 11 au 17 septembre Semaine de la chambre de commerce à Elmhurst.

Fondée en 1918, la Chambre Elmhurst est une organisation bénévole d’hommes et de femmes d’affaires et professionnels qui se sont réunis dans le but de « promouvoir un environnement qui crée le succès pour les entreprises locales et notre communauté ».

Dans un effort pour mieux recruter des membres potentiels, ECCI distribuera un nouveau “What in it for You?” brochure détaillant les avantages de chacun des trois niveaux d’adhésion et des deux niveaux de parrainage. La brochure à trois volets a été conçue graphiquement et imprimée avec les compliments de Le groupe Stevens .

Les événements de réseautage du mois de la Chambre de commerce comprennent “Réseautage sur les 9s,” 74e sortie de golf annuelle de notre chambre à Sugar Creek Golf Outing à Villa Park le 23 septembre, Business After Hours mensuel organisé par Elmhurst Bank le 14 septembre et petit-déjeuner mensuel des membres co-organisé par Elmhurst American Legion THB Post 187 et The Law Offices of Mia S McPherson le 1er septembre.

En septembre, le tout premier site Web du mémorial public du Temple de la renommée civique de la célébration du centenaire de l’ECCI devrait être mis en ligne. Une version portable du téléviseur à écran tactile de 60 pouces fera ses débuts à la bibliothèque publique d’Elmhurst en décembre.

Le mois de septembre marque également le début des ventes d’affichage publicitaire pour le répertoire communautaire d’Elmhurst 2023, réalisé en partenariat avec le Vie de banlieue d’Elmhurst / Shaw Media . En janvier, les répertoires seront distribués par publipostage à chaque porte (EDDM) à quelque 19 800 adresses résidentielles, commerciales et de boîtes postales à travers Elmhurst.