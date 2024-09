« Challengers », le meilleur film de l’année, est désormais disponible sur Prime Video

Bienvenue sur Screen Gab, la newsletter destinée à tous ceux qui réclament une nouvelle participation au tirage au sort de Phil’s Tire Town.

C’est parce que le tournoi de tennis (fictif) et le film dont il constitue la toile de fond, « Challengers » de Luca Guadagnino, sont désormais diffusés sur Amazon Prime Video, apportant le meilleur film de l’année jusqu’à présent à un public encore plus large, comme l’écrit le rédacteur en chef de Screen Gab, Matt Brennan, dans Catch Up de cette semaine.

De plus, Mike Marino, le prodige du maquillage prothétique de « The Penguin » et « A Different Man », s’arrête pour un rôle d’invité et nous recommandons deux documentaires adjacents à la culture pop à diffuser ce week-end.

Lucas Bravo. (Jason Armond/Los Angeles Times)

« Emily in Paris » a permis à Lucas Bravo de faire ses preuves. Il apprend à accepter la célébrité:Alors que la série à succès de Netflix poursuit sa quatrième saison, l’acteur français qui incarne le chef séduisant Gabriel se sent de plus en plus à l’aise avec son statut d’acteur principal.

Critique : Eugene et Dan Levy ont animé une émission positive sur le thème des Emmy Awards autour de l’âge:Les hôtes de la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards ont gardé les choses légères et ont évité l’air d’autocongratulation qui entoure souvent ce genre d’événements.

« SNL » annonce les premiers animateurs de la saison 50, invités musicaux : Jean Smart, Chappell Roan, et plus:« Saturday Night Live » a annoncé mercredi les animateurs et invités musicaux des cinq premiers épisodes de sa 50e saison historique.

Des frères et sœurs stressés s’affrontent dans un petit appartement de New York et le public adore les étincelles:Le dernier film d’Azazel Jacobs réunit Carrie Coon, Natasha Lyonne et Elizabeth Olsen pour un drame profondément émouvant sur la famille, le deuil et le lâcher prise.

« Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki. (GKIDS)

« Hayao Miyazaki et le héron” (Max)

Certaines de mes scènes préférées de « Hayao Miyazaki et le héron » concernent les interactions de Miyazaki avec de jeunes enfants. Pour ces enfants du quartier, l’un des plus grands cinéastes de notre époque – animé ou non – n’est que le vieil homme qui leur donne un bonbon à chacun lorsqu’ils vont visiter son studio. Ce documentaire de deux heures couvre les sept années et plus qu’il a fallu à Miyazaki pour terminer « Le garçon et le héron » (également sur Max), le long métrage oscarisé pour lequel le cinéaste est sorti de sa retraite (une fois de plus). Plus qu’un aperçu détaillé des coulisses du processus créatif de Miyazaki, c’est un film d’accompagnement qui montre le cinéaste en train de travailler sur sa réponse à la question posée par le titre japonais du film d’animation fantastique sur lequel il travaille – « Comment vivez-vous ? » – alors même qu’il devient plus pensif à propos de la mort. Le documentaire alterne souvent entre son sujet et des scènes des films de Miyazaki qui reflètent les moments capturés, il est donc recommandé de se familiariser avec « Le garçon et le héron » ainsi qu’avec les autres œuvres du cofondateur du Studio Ghibli.Tracy Brown

Jarvis Cocker du groupe britannique Pulp se produisant à Mexico l’année dernière. (Eduardo Verdugo/AP)

« Pulp : un film sur la vie, la mort et les supermarchés » (Kanopy, Pluto TV)

Pulp va jouer cette semaine à guichets fermés à Los Angeles, près de trente ans après que son tube « Common People » est devenu l’un des hymnes emblématiques de la Britpop. Le groupe anglais, mené par le chanteur louche et élancé Jarvis Cocker, n’a jamais eu autant de succès aux États-Unis que ses contemporains Blur et Oasis. Mais depuis l’âge d’or de la Britpop, ils ont continué à générer un public américain, grâce au charisme singulier de Cocker et à un son qui mélange glam rock et new wave. Réalisé par Florian Habicht, ce film suit Pulp en 2012 alors qu’ils se préparent à jouer un concert dans leur ville natale de Sheffield, dans le nord de l’Angleterre. C’est à la fois un portrait affectueux du groupe alors qu’ils se réunissent une décennie après une séparation sans cérémonie et un hymne à la ville austère du Yorkshire qui les a engendrés. Il mêle des images de concert de Cocker, se tordant et pliant ses membres grêles sur scène comme une marionnette possédée, avec des vignettes des fans locaux du groupe, comme un musicien qui préfère Sheffield à Londres parce qu’à Sheffield, « vous connaissez généralement la personne qui vous agresse ».Meredith Blake

Zendaya dans le film « Challengers ». (Niko Tavernise / Metro Goldwyn Mayer Pictures)

New Rochelle, NY, n’a jamais été aussi sexy que dans cette comédie dramatique romantique électrisante « Challengers » (Prime Video), dans lequel les anciens amis et rivaux actuels Patrick Zweig (Josh O’Connor) et Art Donaldson (Mike Faist) se disputent le titre lors d’une étape de deuxième niveau du circuit professionnel de tennis – et l’affection de la femme/entraîneur d’Art et ancienne petite amie de Patrick, Tashi Duncan (Zendaya). Écrit par Justin Kuritzkes et réalisé à la perfection par Luca Guadagnino, le film combine la grâce de Roger Federer, la force de Rafael Nadal et la spleen de Novak Djokovic ; esthétiquement et tonalement, c’est l’équivalent d’un revers croisé avec un effet méchant. (À un moment donné, la caméra devient (Le ballon.) Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est que la photographie percutante, la musique EDM vrombissante et la série vertigineuse de sauts en arrière et en avant dans le temps ne couvrent pas les performances remarquables du trio principal. Le champion du Grand Chelem minaudant et méticuleux de Faist est le parfait contrepoids à l’affirmatif et au loup-garou d’O’Connor, avec Zendaya – réaffirmant sa place de plus grande star de cinéma de sa génération – habilement positionnée comme le filet tendu entre eux. Avec une tension (bi)sexuelle abondante, un humour déchirant, un drame conjugal et un amour platonique, « Challengers » reste le meilleur film que j’ai vu jusqu’à présent cette année. Il suffit de vous faire lever le poing et de crier : « Allez ! » —Matt Brennan

Cristin Milioti et Colin Farrell dans « Le Pingouin ». (Macall Polay/HBO)

Mike Marino a connu une semaine meilleure que la plupart des gens depuis des années. C’est parce que le créateur de maquillage prothétique a deux projets très médiatisés qui sortent en même temps : tout comme « Le Pingouin », dans lequel il transforme Colin Farrell en gangster Oz « le Pingouin » Cobb, sort sur HBO et Max, « Un homme différent », dans lequel il transforme Sebastian Stan en acteur atteint de neurofibromatose, débarque dans les salles de cinéma. Mais Marino n’attribue pas son succès uniquement au travail acharné ou à une planification minutieuse – sa préparation est censée favoriser « une sorte de magie », dit-il, « hors de mon contrôle conscient ». Marino est récemment passé sur Screen Gab pour parler de « Le Pingouin », de ce qu’il regarde et plus encore.Matt Brennan

EN SAVOIR PLUS: « Le Pingouin » est la dernière étude de personnage du charmant et furieux méchant de Batman

Qu’avez-vous regardé récemment et que vous recommanderiez à tous ceux que vous connaissez ?

Je recommande toujours « La Quatrième Dimension » [Freevee, Pluto] Série des années 60. Je pense que tous les meilleurs cinéastes se sont inspirés de Rod Sterling. Même si elle a 60 ans, elle est toujours aussi pertinente aujourd’hui.

Quel est votre « film réconfortant », le film ou l’émission de télévision que vous regardez encore et encore ?

Les montres de confort sont [the 1990 movie] « Les Tortues Ninja » [Paramount+]« RoboCop » [Max]Série « Contes de la crypte » et « Le chanteur de mariage » [VOD, multiple platforms]!

Décrivez le moment d’inspiration où vous avez eu pour la première fois l’idée du concept des prothèses de Colin Farrell comme « Le Pingouin ».

Il y a un moment après avoir rassemblé des images de référence où vous laissez votre esprit se vider. C’est à ce moment-là que vos mains commencent à bouger intuitivement, devenant une sorte de méditation. Tout d’un coup, une sorte de magie se produit. La création devient vivante et hors de mon contrôle conscient.

Quel aspect de votre conception prothétique pour la série les gens pourraient-ils remarquer ? pas remarquez tout de suite de quoi êtes-vous le plus fier et pourquoi ?

Je pense qu’il y a beaucoup de suggestions subliminales dans la conception d’Oz. Nous sommes allés au-delà de son visage pour la série, en montrant davantage son corps, en décrivant davantage pourquoi on l’appelle le Pingouin.