« Challengers » : la luxure, le tennis et tout ce qui se trouve entre les deux

« Challengers » est un film difficile à regarder pour ceux qui manquent d’imagination.

L’un des blockbusters de l’été n’est pas destiné aux spectateurs moraux. Le réalisateur Luca Guadagnin a réussi à créer un film qui prend le tennis et le transforme en un match sur les relations.

Le film ne parle pas du tout de tennis. Le tennis est une distraction que Luca utilise pour que vous puissiez suivre de près le mouvement des relations entre « Tashi » joué par Zendaya, « Art » joué par Mike Faist et « Patrick » joué par Josh O’Connor.

Mais pourquoi ce film n’est-il pas destiné à ceux qui manquent d’imagination ou à ceux qui ont des valeurs relationnelles extrêmes ? Le film est toxique. « Challengers » a une base très solide basée sur la toxicité entre les joueurs, le jeu et eux-mêmes. Pour ceux qui « ne croient pas à ce genre de choses », ils pourraient avoir du mal à gérer les moments intenses et confus entre les personnages principaux.

L’équipe marketing nous a-t-elle complètement trompés en nous faisant croire que le film ne parlait que de tennis et de trios ? C’est certainement le cas, mais le film parle de ce que cela fait de diriger tous ses sentiments vers un sport et le sexe sans jamais les résoudre par une conversation normale.

Tashi n’était pas forcément bonne au tennis parce qu’elle était bonne, mais parce que ses émotions intérieures la maintenaient motivée, du moins jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus jouer. Même à ce moment-là, elle a dirigé ses émotions vers l’entraînement de son mari actuel, Patrick. Au début, vous êtes sur le bord de votre siège en attendant le spectacle de Zendaya en train de faire un plan à trois, mais à la place, vous avez droit au spectacle d’une fin spectaculaire. C’est une résolution d’émotion de la manière la plus indirecte qui soit. J’ai absolument adoré « Challengers » et j’ai pensé que c’était l’un des films les plus remplis d’adrénaline et les plus imaginatifs que j’ai vus depuis longtemps.